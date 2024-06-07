Инвестор Роберт Кийосаки предположил, что в конце августа биткоин будет стоить 350 тысяч долларов

Роберт Кийосаки. Фото иллюстративное: getblock.net

Уже в конце августа стоимость первой криптовалюты может достичь 350 тысяч долларов. Правда, это не гарантированный факт, а только предположение.

Об этом в четверг, 6 июня, написал в соцсети Х (ранее Twitter) известный инвестор, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

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BITCOIN will be $350,000 by August 25, 2024 is not a lie. Это a prediction. Это speculation, это заключение, но это не lie. Это suckers bait, но это не должно becuase any prediction про future не lie. Я хотел бы $350,000 BITCOIN для того, чтобы сделать, и это будет… – Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 5, 2024

Мнение Кийосаки касательно дальнейшей стоимости биткоина

По словам предпринимателя, рост цены биткоина до 350 тысяч долларов в ближайшие месяцы — пока только мечта, однако он уверен, что в этом году криптовалюта все же достигнет такой отметки.

"До 25 августа 2024 года биткоин будет стоить 350 тысяч долларов. Это предсказание, предположение, мнение, наживка для дураков, но это не ложь, потому что любые предсказания о будущем не ложь. Я хочу, чтобы биткоин стоимостью 350 тысяч долларов оказался правдой. Я уверен, что когда-нибудь в 2024 году биткоин достигнет этой отметки, но это лишь цель, мечта и желание", — написал Кийосаки.

Он отметил, что верит не только в потенциальное подорожание биткоина, но и в другие криптовалюты, поэтому стал покупать ETH и SOL. По мнению инвестора, нужно покупать больше золота, серебра, BTC, ETH и SOL, потому что это поможет защититься от экономической неопределенности.

Также Кийосаки подверг критике президента США Джо Байдена, главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, министра финансов США Джанет Йеллен и главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Эксперт сомневается, что они способны грамотно управлять экономикой, и считает, что их "некомпетентность" приведет к девальвации государственной валюты, сделав цифровые активы более безопасной "гаванью".

Напомним, криптоаналитик Вилли Ву считает, что биткоин направляется к новому историческому максимуму. В течение месяца первая криптовалюта подорожала более чем на 12%, однако эксперт уверен, что это не предел.

Также мы сообщали, что, по прогнозу соучредителя Twitter Джека Дорси, в 2030 году биткоин будет стоить больше миллиона долларов.