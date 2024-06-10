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До 75 000 грн чистой прибыли — в Польше появилась сидячая работа для поклонников книг

10 июня 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа для украинцев в Польше — нужны упаковщики на склад книг
Мужчина держит в руках книги. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцев приглашают на работу упаковщиками книг на склад в Польше, есть возможность сидячей работы. Работодатель обещает бесплатно предоставить комфортабельное жилье и вкусный обед, а также зарплату от 53 до 75 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble в пятницу, 7 июня.

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Упаковщик книг на склад в Польше. Фото: скриншот

Упаковщик книг в Польше

Так, работники будут пользоваться современным оборудованием, опыт работы и знание языка не нужны, рабочим процессам обучают на месте. График работы составляет 8-10-12 часов в день 5-6 дней в неделю, можно брать дополнительные часы.

Работодатель обещает платить в среднем 5 300-7 400 злотых в месяц, что составляет около 53 700 — 75 000 грн. За час можно получить 22,78 злотого, для работников 18-26 лет — 27,7 злотого. Также есть премии за посещаемость и производительность.

Трудоустроиться можно по Umowa o Zlecenia, оформить карту побыту на 3 года или Воеводское приглашение на год. Каждому сотруднику выдается индивидуальная рабочая форма, бесплатный обед на работе. Также работодатель предоставляет комфортабельное жилье и проезд на работу и обратно.

Где украинцам можно трудоустроиться за границей

Напомним, что срочно нужны работники в выращивающую томаты компанию. Можно без опыта работы и знания польского языка. Работодатель обещает платить 20 злотых (200 грн) в час.

Также украинцев приглашают на работу в немецкий Гамбург. Нужны рабочие на кондитерскую фабрику. Работодатель обещает платить до 3500 евро ежемесячно, что составляет около 153 000 грн.

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