Счета за газ — украинцам приходят уточненные суммы для уплаты до 400 тыс. грн

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители природного газа могут получать уточненные суммы к оплате за предоставленную услугу. Это может произойти по решению суда в случае обращения газоснабжающей компании в соответствующие инстанции после проверок счетчиков.

Об этом говорится в одном из решений Полтавского районного суда.

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Почему суды требуют от клиентов доплачивать за газ

Как отмечается, суд рассмотрел материалы дела по иску газоснабжающей компании и обязал гражданина заплатить "Полтавагазу" почти 404 тыс. грн доначисления за газ и 6 тыс. грн компенсации судебного сбора.

Специалисты компании обнаружили, что мужчина самостоятельно сделал еще один газопровод и подключил его вне счетчика.

Во время очередной проверки они нашли "трубу" и подали в суд. Перед этим просили заплатить недоначисленную сумму добровольно, однако клиент отказался.

"Аргументы ответчика об отсутствии причинно-следственной связи между наличием дополнительного газопровода с возможностью использования его для неучтенных расходов в обход газового счетчика не опровергают факта несанкционированного отбора природного газа путем скрытых мероприятий, а именно из-за наличия несанкционированного газопровода, установленного скрытым способом", — отмечается в решении.

Кто может не платить после выявления нарушения

Объемы доначислений зависят от того, сколько природного газа мог "украсть" нарушитель. Так, если нарушена пломба в квартире, где есть газовая плита, то доначислить могут лишь несколько тысяч гривен. В то же время, если речь идет о поставках газа в дом, который отапливается, то могут прийти суммы в сотни тысяч гривен.

Однако есть ряд причин, когда за ресурс можно не доплачивать даже после выявленных нарушений. Для этого невиновность надо доказать в суде. Так, если акт был оформлен с нарушениями, то сделать это будет несложно.

В 2025 году в реестре судебных решений зарегистрировали 40 дел по искам газоснабжающих компаний против потребителей, которые получили доначисления за газ и отказались платить.

В этом перечне нет должников, которые не получали доначисления, а просто не платили за газ. В большинстве случаев суды поддерживают позицию поставщиков услуг и обязывают украинцев доплатить.

Напомним, ранее в Нафтогазе гражданам объяснили, как вернуть средства за ошибочную оплату. Для этого нужно написать заявление и подать целый пакет документов.

Ранее мы писали, что часть украинцев может получить компенсации за электроотопление. Средства предоставит Благотворительный фонд "Каритас Чернигов" в Черниговской области.