Украинцы смогут получить до 100 000 за помощь ПВО — детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект, который привлекает добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) к противовоздушной обороне. Участники проекта смогут получить до 100 000 грн денежного вознаграждения за сбивание вражеских дронов. Кроме того, их запретят отправлять в зону боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Кабмин запускает экспериментальный проект, который привлекает добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) к противовоздушной обороне. Это делается для усиления защиты от дронов", — говорится в заметке.

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Кто сможет принять участие в проекте

Предполагается, что присоединиться к вновь созданным группам противовоздушной защиты смогут добровольцы из числа:

членов добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ);

лиц, не подлежащих мобилизации;

лиц, прошедших подготовку и имеющих сертификат (для БпЛА).

Добровольцы будут подчиняться Силам теробороны и Командованию воздушных сил ВСУ — организационно и оперативно соответственно.

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Какую работу будут выполнять добровольцы

В документе, который опубликовал Алексей Гончаренко, уточняется, что в случае включения члена добровольческого формирования в состав группы противовоздушной защиты в контракт добровольца территориальной обороны, заключенного с членом добровольческого формирования территориальной общины, в соответствии с настоящим Положением обязательно вносится условие о запрете направления такого лица для выполнения боевых или иных задач, кроме осуществления мероприятий по противовоздушной защите.

То есть, добровольцы смогут только:

выявлять, сопровождать и сбивать воздушные угрозы;

использовать дроны, самолеты, личное оружие;

получать технику, оружие, боеприпасы от ВСУ;

использовать собственные авто и оборудование.

Нардеп уточнил, что финансирование проекта будет осуществляться за счет местных бюджетов. Участники проекта будут получать денежное вознаграждение до 100 000 грн в месяц (пропорционально отработанному времени).

Проект будет действовать в течение военного положения, но не более 2 лет.

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