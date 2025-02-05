Волонтеров освободили от уплаты налога — за ввоз каких товаров можно не платить

Машины на пункте пропуска "Краковец". Фото: УНИАН

Для украинских волонтеров ввели упрощенные условия ввоза некоторых товаров в страну. Правительственное нововведение поможет и украинским военным.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Читайте также:

Отмечается, что Кабмин Украины решил расширить возможности для оказания гуманитарной помощи, изменив для этого перечень товаров и услуг, которые не облагаются налогом. Отмечается, что благодаря изменениям волонтеры будут доставлять в страну важные для Сил обороны товары.

Собственно, произошли следующие изменения:

обновился перечень товаров и услуг, за которые не нужно платить налоги: он сократился до 133 позиций, при этом появились новые категории, необходимые для военных и переселенцев. Среди новых позиций — беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), тактическая медицина и комплектующие к ним;

упростилась доставка волонтерских транспортных средств: теперь автомобили, которые завозят волонтеры для нужд армии, не нужно облагать налогом.

То есть, теперь волонтеры будут быстрее завозить машины и другое снаряжение для защитников и не будут тратить лишние средства. А военные получат больше доступа к современным технологиям обороны.

Ранее мы рассказывали, что украинцам в 2025 году не придется платить налог за люксовые автомобили. Соответствующее решение приняли в Министерстве экономики.

Также мы писали, как нужно платить налог с аренды квартир. Так, в 2025 году владелец жилья должен уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.