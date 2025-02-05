Волонтеров освободили от уплаты налога — за ввоз каких товаров можно не платить

Для волонтеров отменили один из налогов — почему это важно
Для украинских волонтеров ввели упрощенные условия ввоза некоторых товаров в страну. Правительственное нововведение поможет и украинским военным.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.
Отмечается, что Кабмин Украины решил расширить возможности для оказания гуманитарной помощи, изменив для этого перечень товаров и услуг, которые не облагаются налогом. Отмечается, что благодаря изменениям волонтеры будут доставлять в страну важные для Сил обороны товары.
Собственно, произошли следующие изменения:
- обновился перечень товаров и услуг, за которые не нужно платить налоги: он сократился до 133 позиций, при этом появились новые категории, необходимые для военных и переселенцев. Среди новых позиций — беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), тактическая медицина и комплектующие к ним;
- упростилась доставка волонтерских транспортных средств: теперь автомобили, которые завозят волонтеры для нужд армии, не нужно облагать налогом.
То есть, теперь волонтеры будут быстрее завозить машины и другое снаряжение для защитников и не будут тратить лишние средства. А военные получат больше доступа к современным технологиям обороны.
Ранее мы рассказывали, что украинцам в 2025 году не придется платить налог за люксовые автомобили. Соответствующее решение приняли в Министерстве экономики.
Также мы писали, как нужно платить налог с аренды квартир. Так, в 2025 году владелец жилья должен уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.
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