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Пільги на розмитнення авто у 2025 році — кому доступні

25 січня 2025 17:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Розмитнення авто — чи мають військові пільги у 2025 році
Автомобіль на пункті пропуску з Україною. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці продовжують купувати автомобілі навіть під час воєнного стану, але зараз громадянам доводиться платити ще й за розмитнення транспортного засобу. Однак для деяких громадян у 2025 році передбачені пільги.

Розмитнення авто для військових — які є пільги у 2025 році

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії громадянам дозволили ввозити автівки з-за кордону без сплати мита. 1 квітня 2022 року влада запровадила нульове розмитнення, однак цю норму скасували у липні, повернувши мита, акцизи та ПДВ. Однак зміни торкнулися не усіх громадян.

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Так, у 2025 році можна не сплачувати мита, якщо автомобілі з-за кордону використовуватимуть в інтересах ЗСУ, зазначено у пункті 197.11 Податкового кодексу України. Автівки для військових можуть бути розмитнені безплатно, якщо вони імпортовані за запитом військовослужбовців або певної військової частини. Отже, скористатися пільгами на розмитнення автомобілів у 2025 році можуть лише військові.

Як правильно розмитнити авто для військових 

Для ввезення потрібно дотримуватися певних правил, інакше доведеться сплачувати податки. Важливо знати, що автівка, яку планують передати ЗСУ, під час перетину кордону вважається гуманітарною допомогою. Машину потрібно передати у конкретну військову частину після розмитнення.

Гуманітарну допомогу на кордоні оформлюють за спрощеною процедурою, тож мита сплачувати не доведеться. При цьому користуватися автівкою у власних потребах заборонено.

Покупцем, за документами, має бути вітчизняна громадська організація або благодійний фонд. Для перетину кордону потрібно:

  • підготувати спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу;
  • отримати ID-номер.

Що ще треба знати 

На початку літа 2024 року Кабмін України значно спростив ввезення товарів військового призначення. Завдяки нововведенню переміщення таких товарів в усіх пунктах пропуску відбувається безперешкодно.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року українських водіїв зобов'язали страхувати цивільно-правову відповідальність. Зміни стосуються й УБД. 

Також ми розповідали, що Кабмін спростив процедуру зняття з обліку транспортних засобів. Тепер автовласники зможуть заощаджувати на бюрократичних процедурах.

ЗСУ армія автомобіль пільги розмитнення

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