Тарифы на коммунальные услуги — что и почему подорожает для украинцев

Мусоровоз на свалке. Фото: УНИАН

В Украине могут существенно вырасти тарифы на вывоз мусора, поскольку коммунальные предприятия планируют приватизировать. Соответствующее условие предусмотрено в Проекте Закона "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период".

Об этом в интервью журналисту Юрию Романенко сказал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

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Он объяснил, что если услуга по вывозу мусора окажется в руках частных компаний — это сделает ее слишком дорогой для населения, поэтому большинство домохозяйств просто не смогут ее оплатить.

Эксперт объяснил ситуацию в Украине на примере Германии. По его словам, жители Мюнхена, которые зарабатывают ежемесячно 3,5 тыс. евро, за вывоз мусора платят 10 евро (с каждого домохозяйства). Зато тарифы в разных украинских городах установлены на уровне от 30-40 до 100-120 грн.

"Если вывоз мусора перейдет в частные руки, стоимость этой услуги станет непомерно высокой. Учитывая наши монопольные цены на бензин, коррупцию и неконтролируемые поездки мусоровозов - можете себе представить, во что это превратится", — сказал он.

Олег Попенко также поделился информацией о том, что сейчас в Украине официально есть почти шесть тысяч полигонов, куда свозят мусор. Зато неофициальная цифра достигает 30 тысяч. По мнению Попенко, приватизация этой сферы может ухудшить ситуацию.

Решить проблему можно, если украинские мусороперерабатывающие заводы начнут производить тепло, которым будут отапливать многоквартирные дома. Скидка на такое тепло может составлять даже до 50%.

Тем временем для украинцев летом 2025 года могут подорожать тарифы на газ. Ожидается, что 1 куб. метр газа будет стоить 9,5-10 грн, вместо 7,96 грн.

Также мы рассказывали, изменятся ли для украинцев тарифы на свет с 1 апреля. Сейчас потребители платят 4,32 грн за кВт-ч.