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Главная Финансы Для украинцев введут новую льготу: какие выплаты не будут облагаться налогом

Для украинцев введут новую льготу: какие выплаты не будут облагаться налогом

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 13:35
Выплаты єСадок предлагают не облагать налогом: что об этом известно
Ребёнок в детском саду, семья, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Кабмин Украины одобрил законопроект об отмене налогообложения ежемесячных выплат в рамках государственной программы єСадок. С родителей, которые будут получать полную сумму пособия, не будут удерживаться подоходный налог и военный сбор.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новини.LIVE.

Как изменятся выплаты по программе єСадок

Проект закона "О внесении изменений в статью 165 Налогового кодекса Украины" призван создать условия для родителей, которые хотят совмещать воспитание ребенка и работу. Таким семьям государство окажет поддержку — денежные выплаты єСадок, для которых предлагается отменить налогообложение.

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Тарас Мельничук о помощи естьСадок. Скриншот: Telegram-канал Тараса Мельничука

"Предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты єСадок, предоставляемой в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми", в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика", — написал Мельничук.

За законопроект ещё предстоит проголосовать Верховной Раде Украины. Если народные депутаты поддержат документ, то закон вступит в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

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Запуск программы запланирован на 2028 год. Предварительно известно, что подать заявку можно будет:

  • на портале Дія;
  • в органах социальной защиты.

Для оформления пособия понадобятся:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о составе семьи;
  • документ, подтверждающий отсутствие места в детском саду (для детей 3–6 лет);
  • медицинское заключение (для детей с инвалидностью или особыми образовательными потребностями).

Денежное пособие от государства планируется назначать на год с возможностью продления выплат.

Как сообщали Новини.LIVE, программа Пакунок школяра заработает и в 2026 году. Она предусматривает, что родители детей, которые 1 сентября впервые пойдут в школу, получат по 5000 гривен. На эти деньги они смогут купить своему ребенку канцелярские принадлежности, одежду и т. д.

Еще Новини.LIVE писали о нюансах в назначении декретных выплат. Размер выплат зависит от того, работала ли женщина до выхода в декрет или нет. В отдельных случаях пособие делится на две части.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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