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Главная Финансы Родителей и директоров будут штрафовать за поведение детей: почему придется платить

Родителей и директоров будут штрафовать за поведение детей: почему придется платить

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 22:31
Штрафы до 3,4 тысячи гривен за челленджи школьников: за что именно хотят наказывать украинцев
Девушка со смартфоном, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине может быть введена финансовая и трудовая ответственность за участие подростков в опасных игровых челленджах в интернете и деструктивных играх. Так, родители за такие нарушения со стороны своих детей будут платить штраф до 1,7 тысячи гривен, а директора школ, где учатся дети, — до 3,4 тысячи гривен.

Новые штрафы предусмотрены в проекте закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части противодействия деструктивным интернет-трендам в образовательном процессе", передает Новини.LIVE.

Подробнее о новых штрафах

Инициатором предложения является народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, который предлагает более жестко контролировать то, как дети проводят время:

  • в TikTok;
  • в Instagram;
  • в YouTube;
  • в Telegram.

"В последние годы в детской и подростковой среде стремительно распространяются так называемые "деструктивные интернет-тренды", "челленджи" и онлайн-игры. Они подталкивают детей к действиям, представляющим прямую угрозу их жизни, физическому и психическому здоровью, а также достоинству (например, имитация удушения, употребление опасных веществ на камеру, опасные трюки на транспорте или крышах зданий, призывы к самоповреждению)", — говорится в пояснительной записке.

Кого и как будуть штрафовать

В случае, если ребенок окажется в опасной среде в интернете, ответственность за это хотят возложить на:

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  • родителей — если к опасным играм присоединится ребенок в возрасте до 16 лет или будет пропагандировать игры среди сверстников;
  • руководителей учебных заведений, которые знали о том, что их воспитанники участвовали в опасных интернет-трендах, и скрыли этот факт от полиции. Размер штрафа будет колебаться от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен.

В документе также предлагается наказывать детей, которых вовлекают в опасные интернет-игры или челленджи. В таком случае штраф составит от 850 до 1,7 тысячи гривен.

Отметим, что по состоянию на 17 июля 2026 года законопроект №15396 передан народным депутатам на ознакомление. Точная дата голосования пока неизвестна.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцев штрафуют за незаконное ношение наград. Штрафы получают граждане, которые никак не связаны с армией и войной, — от 850 до 1700 гривен. Речь идет о санкциях в размере от 850 до 1,7 тысячи гривен.

Еще Новини.LIVE писали о штрафах за выброшенный мусор. Наказание за такие действия хотят ужесточить. Законопроекты об изменениях уже поданы на рассмотрение парламента.

штраф школьники родители
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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