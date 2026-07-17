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Головна Фінанси Батьків і директорів штрафуватимуть за поведінку дітей: чому доведеться платити

Батьків і директорів штрафуватимуть за поведінку дітей: чому доведеться платити

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 22:31
Штрафи до 3,4 тисячі гривень за челенджі школярів: за що саме хочуть карати українців
Дівчина зі смартфоном, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні може з'явитися фінансова і трудова відповідальність за участь підлітків в небезпечних ігрових челенджах в інтернеті та деструктивних іграх. Так, батьки за такі порушення своїх дітей платитимуть штраф до 1,7 тисячі гривень, тоді як директори шкіл, де навчаються діти — до 3,4 тисячі гривень.

Нові штрафи передбачені у Проєкті Закону Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії деструктивним інтернет-трендам в освітньому процесі, передає Новини.LIVE.

Детальніше про штрафи

Ініціатором пропозиції є народний депутат від партії Слуга народу Сергій Кузьміних, який пропонує жорсткіше контролювати те, як діти проводять час:

  • в TikTok;
  • в Instagram;
  • в YouTube;
  • в Telegram.

"Останніми роками в дитячому та у підлітковому середовищі стрімко поширюються так звані "деструктивні інтернет-тренди", "челенджі" та онлайн-ігри. Вони спонукають дітей до дій, що несуть пряму загрозу їхньому життю, фізичному та ментальному здоров’ю, а також гідності (наприклад, імітація задушення, вживання небезпечних речовин на камеру, небезпечні трюки на транспорті чи дахах будівель, заклики до самоушкодження)", — йдеться у пояснювальній записці. 

Як і кого штрафуватимуть

У разі, якщо дитина потраплятиме в небезпечне середовище в інтернеті, відповідальність за це хочуть покласти на:

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  • батьків — якщо до небезпечних ігор приєднається дитина у віці до 16 років або пропагуватиме ігри серед однолітків; 
  • керівників закладів освіти, які знали про те, що їхні вихованці були частиною небезпечних інтернет-трендів і приховали цей факт від поліції. Розмір штрафу коливатиметься від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень. 

В документі також пропонується карати дітей, яких залучають до небезпечних інтернет-ігор чи челенджів. У такому разі штраф становитиме від 850 до 1,7 тисячы гривень. 

Зауважимо, що станом на 17 липня 2026 законопроєкт №15396 наданий народним депутатам на ознайомленні. Точна дата голосування наразі невідома. 

Як повідомляли Новини.LIVE, українців штрафують за незаконне носіння нагород. Штрафи отримують громадяни, які ніяк не пов'язані з армією та війною. від 850 до 1700 гривень. Йдеться про санкції у розмірі від від 850 до 1,7 тисячі гривень.

Ще Новини.LIVE писали про штрафи за викнуте сміття. Покарання за такі дії хочуть посилити. Законпроєкти про зміни вже подані на розгляд парламенту. 

штраф школярі батьки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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