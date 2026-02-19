Цена за килограмм картошки в магазинах — сколько нужно заплатить в супермаркетах

В Украине обновились цены на картошку — сколько теперь стоит килограмм
В Украине картофель, который считается одним из самых популярных продуктов среди населения. дорожает один из самых популярных среди населения овощ. В феврале 2026 года овощ продается по ценам от 7 до 14 гривен за киллограм, что сразу на 17% дороже, чем было на прошлой неделе.
Об этом сообщается на мониторинговом сайте EastFruit, передает Новини.LIVE.
Что происходит с ценами на картофель
Цены на картофель, как отмечается в статье, зависят от качества, сорта и объемов продукции. Относительно подорожания овоща, то причиной этому стало то, что в хранилищах сокращаются общие запасы.
"Многие производители, у которых нет мощностей для длительного хранения, завершили продажи своей продукции еще до Нового года", — говорится в сообщении.
Ожидается, что в последние месяцы текущего маркетингового сезона на рынке появится импортный картофель. Это обычная практика последних лет, несмотря на то, что в Украине производится достаточно объемов картофеля.
Еще одной причиной роста цен является достаточно высокий спрос на качественную продукцию со стороны оптовых компаний. Последние все чаще жалуются на дефицит картофеля в хозяйствах.
А фермеры проблемы с качеством картофеля объясняют неблагоприятными погодными условиями, которые сохранялись во время уборки урожая в 2025 году. Так, длительная дождливая погода негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.
В то же время сейчас конечный потребитель покупает картофель на 56% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Какая цена картофеля в магазинах
По данным на портале Минфин, средняя цена картофеля в супермаркетах колеблется от 19,20 гривен до 20,25 гривен за килограмм. Крупнейшие сети предлагают потребителям покупать овощ по таким ценам:
- Auchan — 15,90 гривен за килограмм;
- Megamarket — 22,50 гривен килограмм;
- Novus — 27,99 гривен килограмм.
Что еще стоит знать
Напомним, цены на помидоры в Украине тоже заметно растут. Так, в феврале средняя стоимость овощей достигает 150 гривен за килограмм. В то же время, как свидетельствуют данные на сайте Минфин, среднемесячная цена красных помидоров в Украине в конце зимы находилась на уровне в 158,19 грн/кг. Если сравнить показатель с предыдущим месяцем, то овощ подорожал на 11,91%.
