Цена за килограмм картошки в магазинах — сколько нужно заплатить в супермаркетах

Автомобили возле супермаркета и деньги в руках у человека. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине картофель, который считается одним из самых популярных продуктов среди населения. дорожает один из самых популярных среди населения овощ. В феврале 2026 года овощ продается по ценам от 7 до 14 гривен за киллограм, что сразу на 17% дороже, чем было на прошлой неделе.

Об этом сообщается на мониторинговом сайте EastFruit, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что происходит с ценами на картофель

Цены на картофель, как отмечается в статье, зависят от качества, сорта и объемов продукции. Относительно подорожания овоща, то причиной этому стало то, что в хранилищах сокращаются общие запасы.

"Многие производители, у которых нет мощностей для длительного хранения, завершили продажи своей продукции еще до Нового года", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в последние месяцы текущего маркетингового сезона на рынке появится импортный картофель. Это обычная практика последних лет, несмотря на то, что в Украине производится достаточно объемов картофеля.

Еще одной причиной роста цен является достаточно высокий спрос на качественную продукцию со стороны оптовых компаний. Последние все чаще жалуются на дефицит картофеля в хозяйствах.

А фермеры проблемы с качеством картофеля объясняют неблагоприятными погодными условиями, которые сохранялись во время уборки урожая в 2025 году. Так, длительная дождливая погода негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.

В то же время сейчас конечный потребитель покупает картофель на 56% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Какая цена картофеля в магазинах

По данным на портале Минфин, средняя цена картофеля в супермаркетах колеблется от 19,20 гривен до 20,25 гривен за килограмм. Крупнейшие сети предлагают потребителям покупать овощ по таким ценам:

Auchan — 15,90 гривен за килограмм;

Megamarket — 22,50 гривен килограмм;

Novus — 27,99 гривен килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на помидоры в Украине тоже заметно растут. Так, в феврале средняя стоимость овощей достигает 150 гривен за килограмм. В то же время, как свидетельствуют данные на сайте Минфин, среднемесячная цена красных помидоров в Украине в конце зимы находилась на уровне в 158,19 грн/кг. Если сравнить показатель с предыдущим месяцем, то овощ подорожал на 11,91%.

Ранее мы рассказывали, сколько сейчас стоит десяток куриных яиц. Известно также, по каким ценам продаются яйца поштучно. Еще писали, что госпрограмма "Национальный кэшбек" с 1 марта 2026 года будет действовать по новым правилам. Так, населению будут возвращать средства по двум ставкам: 5 і 15%.