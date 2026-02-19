Скільки коштує кілограм картоплі — ціни у лютому в магазинах

Автомобілі біля супермаркета і гроші в руках у людини. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні дорожчає один із найпопулярніших серед населення овоч. Йдеться про картоплю, ціни на яку у лютому беруть нову висоту — від 7 до 14 гривень за кілограм. Це одразу на 17% дорожче, ніж було минулого тижня.

Про це повідомляється на моніторинговому сайті EastFruit

Що відбувається з цінами на картоплю

Ціни на картоплю, як зазначається у статті, залежать від якості, сорту та обсягів продукції. Щодо подорожчання овоча, то причиною цьому стало те, що у сховищах скорочуються загальні запаси.

"Багато виробників, у яких немає потужностей для тривалого зберігання, завершили продажі своєї продукції ще до Нового року", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що в останні місяці поточного маркетингового сезону на ринку з’явиться імортна картопля. Це звичайна практика останніх років, попри те, що в Україні виробляється достатньо обсягів картоплі.

Ще однією причиною зростання цін є досить високий попит на якісну продукцію з боку оптових компаній. Останні усе частіше нарікають на дефіцит картоплі у господарствах.

Натомість фермери проблеми з якістю картоплі пояснюють несприятливими погодними умовами, які зберігалися під час збирання врожаю у 2025 році. Так, тривала дощова погода негативно позначилися не тільки на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.

Водночас зараз кінцевий споживач купує картоплю на 56% дешевше, ніж в аналогічний період торік.

Яка ціна картоплі в магазинах

За даними на порталі Мінфін, середня ціна картоплі у супермаркетах коливається від 19,20 гривень до 20,25 гривень за кілограм. Найбільші мережі пропонують споживачам купувати овоч за такими цінами:

Auchan — 15,90 гривень кілограм;

Megamarket — 22,50 гривень кілограм;

Novus — 27,99 гривень кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на помідори в Україні теж помітно зростають. Так, у лютому середня вартість овочів сягає 150 гривень за кілограм. Водночас як свідчать дані на сайті Мінфін, середньомісячна ціна червоних помідорів в Україні наприкінці зими перебувала на рівні у 158,19 грн/кг. Якщо порівняти показник із попереднім місяцем, то овоч здорочжав на 11,91%.

