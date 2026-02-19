Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Для українців дорожчає популярний овоч — за що переплачують споживачі

Для українців дорожчає популярний овоч — за що переплачують споживачі

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 19:57
Скільки коштує кілограм картоплі — ціни у лютому в магазинах
Автомобілі біля супермаркета і гроші в руках у людини. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні дорожчає один із найпопулярніших серед населення овоч. Йдеться про картоплю, ціни на яку у лютому беруть нову висоту — від 7 до 14 гривень за кілограм. Це одразу на 17% дорожче, ніж було минулого тижня. 

Про це повідомляється на моніторинговому сайті EastFruit, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відбувається з цінами на картоплю

Ціни на картоплю, як зазначається у статті, залежать від якості, сорту та обсягів продукції. Щодо подорожчання овоча, то причиною цьому стало те, що у сховищах скорочуються загальні запаси. 

"Багато виробників, у яких немає потужностей для тривалого зберігання, завершили продажі своєї продукції ще до Нового року", — йдеться у повідомленні. 

Очікується, що в останні місяці поточного маркетингового сезону на ринку з’явиться імортна картопля. Це звичайна практика останніх років, попри те, що в Україні виробляється достатньо обсягів картоплі. 

Ще однією причиною зростання цін є досить високий попит на якісну продукцію з боку оптових компаній. Останні усе частіше нарікають на дефіцит картоплі у господарствах.

Натомість фермери проблеми з якістю картоплі пояснюють несприятливими погодними умовами, які зберігалися під час збирання врожаю у 2025 році. Так, тривала дощова погода негативно позначилися не тільки на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.

Водночас зараз кінцевий споживач купує картоплю на 56% дешевше, ніж в аналогічний період торік.

Яка ціна картоплі в магазинах 

За даними на порталі Мінфін, середня ціна картоплі у супермаркетах коливається від 19,20 гривень до 20,25 гривень за кілограм. Найбільші мережі пропонують споживачам купувати овоч за такими цінами:

  • Auchan — 15,90 гривень кілограм;
  • Megamarket — 22,50 гривень кілограм;
  • Novus — 27,99 гривень кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на помідори в Україні теж помітно зростають. Так, у лютому середня вартість овочів сягає 150 гривень за кілограм. Водночас як свідчать дані на сайті Мінфін, середньомісячна ціна червоних помідорів в Україні наприкінці зими перебувала на рівні у 158,19 грн/кг. Якщо порівняти показник із попереднім місяцем, то овоч здорочжав на 11,91%.

Раніше ми розповідали, скільки зараз коштує десяток курячих яєць. Відомо також, за якими цінами продаються яйця поштучно. Ще писали, що держпрограма "Національний кешбек" з 1 березня 2026 року діятиме за новими правилами. Так, населенню повертатимуть кошти за двома ставками: 5 і 15%.

овочі ціни в Україні ціни продаж картопля
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації