Україна
Для таксистов в Украине могут ввести налог — ставка и условия

Для таксистов в Украине могут ввести налог — ставка и условия

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:45
Uklon, Uber и другие — для таксистов в Украине планируют ввести налог
Такси. Фото: Новини.LIVE

В Украине готовятся распространить налог на доходы физических лиц на цифровые сервисы, которые сотрудничают с самозанятыми водителями и курьерами. Налогообложение, в частности, коснется онлайн-сервисов такси Bolt и Uklon.

Об этом заявила в интервью изданию "РБК-Украина" глава Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух.

Читайте также:

Подробнее об изменениях

Как пояснила Леся Карнаух, ключевой критерий для налогообложения — системность получения дохода.

"Имею в виду таксистов с того же Uklon или других сервисов. Они же системно получают доход? Системно. Так почему человек, который как наемный работник официально трудоустроен, платит 18% своего дохода, а человек, который выполняет ту же функцию, не платит?", — сказала она.

По ее словам, платить налог нужно будет даже тем, кто формально не является партнером сервиса такси, но зарабатывает деньги, занимаясь такой деятельностью. Если полученный доход будет превышать размер необлагаемого минимума, то человек декларирует этот доход и платит 18% налога от суммы превышения.

Руководитель Государственной налоговой службы добавила, что для граждан, которые системно получают доход, действуют различные налоговые режимы. Так, они могут выбирать между общей, упрощенной или специальной системами. В последнем случае речь идет о Дія.City или DefenseCity

Карнаух также добавила, что законопроект о налогообложении доходов от цифровых платформ сейчас изучают в парламентском комитете. Документ, разработанный Министерством финансов, поддержала ГНС. Более того власть взяла на себя ответственность перед Международным валютным фондом по налогообложению.

Что еще стоит знать

Напомним, что посылки украинцев из-за границы, если даже их стоимость будет не дороже 150 евро, могут дополнительно облагаться налогом. Как объяснял недавно министр финансов Сергей Марченко, такие правила налогообложения действуют в странах Европы, а Украина сейчас планирует перенять этот опыт.

"Так это работает в Европейском Союзе. Мы и так должны были к этому прийти, просто придем уже через год. Не прямо с 1 января. У нас будет время для того, чтобы подготовиться и перестроиться", — говорил Сергей Марченко.

Для граждан в Украине это означает, что они будут платить налог сразу, когда будут покупать товар и заказывать доставку из других стран.

Заметим, что сейчас в Украине действует беспошлинный лимит — 150 евро на одну посылку.

Ранее мы рассказывали, будут ли платить украинцы новый налог в размере от 2 до 3%. Идея заключалась в том, чтобы полученные средства направлять на депозиты для военных. Еще мы писали об изменениях в налогах с 2026 года. Известно, как вырастут суммы для ФЛП.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
