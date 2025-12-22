Uklon, Uber та інші — для таксистів в Україні планують запровадити податок

Таксі. Фото: Новини.LIVE

В Україні готуються поширити податок на доходи фізичних осіб на цифрові сервіси, які співпрацюють із самозайнятими водіями та кур'єрами. Оподаткування зокрема торкнеться онлайн-сервісів таксі Bolt та Uklon.

Про це заявила в інтерв'ю видання "РБК-Україна" очільниця Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про зміни

Як пояснила Леся Карнаух, ключовий критерій для оподаткування — системність отримання доходу.

"Маю на увазі таксистів з того ж Uklon чи інших сервісів. Вони ж системно отримують дохід? Системно. То чому людина, яка як найманий працівник офіційно працевлаштована, платить 18% свого доходу, а людина, яка виконує ту саму функцію, не платить?", — сказала вона.

За її словами, платити податок потрібно буде навіть тим, хто формально не є партнером сервісу таксі, але заробляє гроші, займаюсь такою діяльністю. Якщо отриманий дохід перевищуватиме розмір неоподаткованого мінімуму, то людина декларує цей дохід та сплачує 18% податку від суми перевищення.

Керівниця Державної податкової служби додала, що для громадян, які системно отримують дохід, діють різні податкові режими. Так, вони можуть обирати між загальною, спрощеною або спеціальною системами. В останньому випадку йдеться про Дія.City чи DefenseCity

Карнаух також додала, що законопроєкт про оподаткування доходів від цифрових платформ наразі вивчають в парламентському комітеті. Документ, розроблений Міністерством фінансів, підтримала ДПС. Ба більше — влада взяла на себе відповідальність перед Міжнародним валютним фондом щодо оподаткування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що посилки українців з-за кордону, якщо навіть їхня вартість буде не дорожчою за 150 євро, додатково оподатковуватимуться з 2026 року. Як пояснював нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко, такі правила оподаткування діють в країнах Європи, а Україна наразі планує перейняти цей досвід.

"Так це працює в Європейському Союзі. Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже через рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", — казав Сергій Марченко.

Для громадян в Україні це означає, що вони платитимуть податок одразу, коли купуватимуть товар та замовлятимуть доставлення з інших країн.

Зауважимо, що зараз в Україні діє безмитний ліміт — 150 євро на одну посилку.

Раніше ми розповідали, чи платитимуть українці новий податок у розмірі від 2 до 3%. Ідея полягала у тому, щоб отримані кошти спрямовувати на депозити для військових. Ще ми писали про зміни у податках з 2026 року. Відомо, як зростуть суми для ФОПів.