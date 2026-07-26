Для пострадавших от обстрелов готовят новые выплаты: кто сможет получить деньги

Люди на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцы вскоре смогут получить больше денежной помощи от благотворителей. В восьми областях стартует новый проект LOCAL, который предусматривает новые выплаты для жителей прифронтовых территорий, переселенцев, пострадавших от обстрелов, а также помощь на оплату коммунальных услуг зимой или закупку дров.

Как получить помощь, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на благотворительную программу Joint Emergency Response in Ukraine.

Кто инициировал новую программу помощи

Известно, что новый проект LOCAL запускает консорциум JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при поддержке правительства Германии совместно с украинскими благотворительными организациями.

Кому будут выделять деньги

Получить финансовую помощь смогут украинцы, которые:

живут недалеко от линии фронта;

были вынуждены эвакуироваться;

пострадали в результате российских обстрелов — получили ранения, потеряли близкого человека или у них повреждено или разрушено жилье.

Также отдельно предусмотрены выплаты для уязвимых семей, чтобы помочь им оплатить коммунальные услуги зимой или приобрести дрова или топливные брикеты.

Какую ещё помощь можно получить

Помимо помощи украинским семьям, благотворители будут выделять средства и общинам. Речь идет о грантах для общественных организаций, которые можно будет использовать на обустройство пунктов стойкости, очистку колодцев, организацию эвакуации или быстрое восстановление после обстрелов.

Где следить за началом регистрации

Подробные условия получения помощи и начало регистрации организаторы обещают сообщить в ближайшее время на страницах благотворительных организаций, являющихся партнерами программы:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить новую финансовую помощь от благотворителей. В Запорожье стартовала регистрация на единовременные выплаты в размере 10 800 гривен для каждого члена домохозяйства. Подать заявку могут украинцы, соответствующие критериям программы.

Также Новини.LIVE писали о помощи в сфере сельского хозяйства. В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" жители Полтавской области могут получить агрогранты на развитие собственного хозяйства. Помощь предусмотрена для уязвимых категорий населения, которые владеют землей и хотят возобновить сельскохозяйственную деятельность.