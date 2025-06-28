Идентификация онлайн — ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров из числа ВПЛ

Пенсионное удостоверение и деньги. Фото: УНИАН

Для украинских пенсионеров заработал сервис, на котором они смогут самостоятельно следить за датой и узнать о способе прохождения идентификации онлайн. Услуга "Моя идентификация" будет особенно полезной для пенсионеров-ВПЛ.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Подробнее о сервисе "Моя идентификация"

Сервис создали для пользователей со статусом "пенсионер". На нем есть информация об идентификации, необходимой для получения дальнейших выплат:

Реклама

дата последней идентификации;

источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).

Сервис "Моя идентификация" будет удобным для тех пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), ведь они каждые полгода обязаны проходить идентификацию. Если же пенсионер не подлежит идентификации или ранее не проходил ее, поля "Дата" и "Источник" в сервисе "Моя идентификация" будут пустыми.

Как воспользоваться сервисом

Для этого следует придерживаться простой инструкции:

Реклама

открыть веб-портал электронных услуг ПФУ;

войти в личный кабинет, авторизовавшись с помощью одного из способов: квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису, ID.GOV.UA;

выбрать рубрику "Моя идентификация" в меню слева.

Если в личном кабинете сервис не будет отображаться, нужно обновить страницу, нажав клавишу F5 на клавиатуре.

Для чего пенсионерам проходить физическую идентификацию

Если проигнорировать эту процедуру — украинцы не будут получать выплаты от государства. Во время физической идентификации пенсионер предоставляет информацию о том, находится ли он в живых и действительно ли именно ему назначены социальные выплаты.

Напомним, что в июле 2025 года некоторым украинцам пересчитают пенсионные выплаты. Известно, о каких суммах идет речь. Узнавайте также, как оформить пенсию украинцам, которые находятся за рубежом.