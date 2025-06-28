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Головна Фінанси Для пенсіонерів в Україні запустили новий сервіс — що зміниться

Для пенсіонерів в Україні запустили новий сервіс — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 08:45
Ідентифікація онлайн — ПФУ запустив новий сервіс для пенсіонерів з-поміж ВПО
Пенсійне посвідчення та гроші. Фото: УНІАН
Ключові моменти Детальніше про сервіс "Моя ідентифікація" Як скористатися сервісом Для чого пенсіонерам проходити фізичну ідентифікацію

Для українських пенсіонерів запрацював сервіс, на якому вони зможуть самостійно стежити за датою та дізнатися про спосіб проходження ідентифікації онлайн. Послуга "Моя ідентифікація" буде особливо корисною для пенсіонерів-ВПО. 

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

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Детальніше про сервіс "Моя ідентифікація"

Сервіс створили для користувачів зі статусом "пенсіонер". На ньому є інформація про ідентифікацію, необхідну для отримання подальших виплат:

  • дата останньої ідентифікації;
  • джерело, за допомогою якого її було проведено (наприклад, установа банку).

Сервіс "Моя ідентифікація" буде зручним для тих пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), адже вони кожні пів року зобов'язані проходити ідентифікацію. Якщо ж пенсіонер не підлягає ідентифікації або раніше не проходив її, поля "Дата" і "Джерело" в сервісі "Моя ідентифікація" будуть порожніми.

Як скористатися сервісом

Для цього слід дотримуватися простої інструкції:

  • відкрити веб-портал електронних послуг ПФУ;
  • увійти до особистого кабінету, авторизувавшись за допомогою одного зі способів: кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису, ID.GOV.UA;
  • обрати рубрику "Моя ідентифікація" в меню зліва.

Якщо в особистому кабінеті сервіс не відображатиметься, потрібно оновити сторінку, натиснувши клавішу F5 на клавіатурі. 

Для чого пенсіонерам проходити фізичну ідентифікацію 

Якщо проігнорувати цю процедуру — українці не отримуватимуть виплати від держави. Під час фізичної ідентифікації пенсіонер надає інформацію про те, чи перебуває він у живих і дійсно саме йому призначені соціальні виплати.

Нагадаємо, що у липні 2025 року деяким українцям перерахують пенсійні виплати. Відомо, про які суми йдеться. Дізнавайтесь також, як оформити пенсію українцям, які перебувають за кордоном. 

Дія пенсіонери ВПО Пенсійний Фонд сервіс
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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