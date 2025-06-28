Ідентифікація онлайн — ПФУ запустив новий сервіс для пенсіонерів з-поміж ВПО

Пенсійне посвідчення та гроші. Фото: УНІАН

Для українських пенсіонерів запрацював сервіс, на якому вони зможуть самостійно стежити за датою та дізнатися про спосіб проходження ідентифікації онлайн. Послуга "Моя ідентифікація" буде особливо корисною для пенсіонерів-ВПО.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Детальніше про сервіс "Моя ідентифікація"

Сервіс створили для користувачів зі статусом "пенсіонер". На ньому є інформація про ідентифікацію, необхідну для отримання подальших виплат:

дата останньої ідентифікації;

джерело, за допомогою якого її було проведено (наприклад, установа банку).

Сервіс "Моя ідентифікація" буде зручним для тих пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), адже вони кожні пів року зобов'язані проходити ідентифікацію. Якщо ж пенсіонер не підлягає ідентифікації або раніше не проходив її, поля "Дата" і "Джерело" в сервісі "Моя ідентифікація" будуть порожніми.

Як скористатися сервісом

Для цього слід дотримуватися простої інструкції:

відкрити веб-портал електронних послуг ПФУ;

увійти до особистого кабінету, авторизувавшись за допомогою одного зі способів: кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису, ID.GOV.UA;

обрати рубрику "Моя ідентифікація" в меню зліва.

Якщо в особистому кабінеті сервіс не відображатиметься, потрібно оновити сторінку, натиснувши клавішу F5 на клавіатурі.

Для чого пенсіонерам проходити фізичну ідентифікацію

Якщо проігнорувати цю процедуру — українці не отримуватимуть виплати від держави. Під час фізичної ідентифікації пенсіонер надає інформацію про те, чи перебуває він у живих і дійсно саме йому призначені соціальні виплати.

Нагадаємо, що у липні 2025 року деяким українцям перерахують пенсійні виплати. Відомо, про які суми йдеться. Дізнавайтесь також, як оформити пенсію українцям, які перебувають за кордоном.