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Цены на бензин в Украине — сколько будет стоить топливо завтра

7 июня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 8 июня
Автозаправочная станция во Львове. Фото: УНІАН
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправочных станциях (АЗС) Украины цены почти на все виды горючего остаются стабильными. Однако стоимость дизтоплива снизилась на одну копейку.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 8 июня 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на горючее на АЗС 8 июня

По данным мониторингового сайта, 8 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,44 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,93 грн/л;
  • А-92 — 52,35 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,59 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,56 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 8 июня 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 8 июня

Топливо бренда "Евро-95" 8 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,47 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составила лишь 16%, что меньше 23% в предыдущем году. За май года украинский автопарк пополнился 4113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

Мы также писали, что в летний период городские улицы наводнили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение ПДД может обернуться для них штрафами.

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