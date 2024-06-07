Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 8 червня

Автозаправна станція у Львові. Фото: УНІАН

На автозаправних станціях (АЗС) України ціни на майже всі види пального залишаються стабільними. Проте вартість дизпалива знизилась на одну копійку.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 8 червня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 8 червня 2024 року. Фото: УНІАН

За даними моніторингового сайту, 8 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,65 грн/л;

А-95 — 55,98 грн/л;

А-92 — 52,51 грн/л;

дизельне пальне — 52,44 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

A-95+ — 59,58 грн/л;

А-95 — 55,93 грн/л;

А-92 — 52,35 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,59 грн/л;

скраплений газ — 26,56 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 8 червня 2024 року. Фото: УНІАН

Пальне бренду "Євро-95" 8 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,47 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Нагадаємо, у травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин склала лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Ми також писали, що у літній період міські вулиці заполонили велосипедисти та користувачі електросамокатів. Проте незнання або недотримання правил дорожнього руху (ПДР) може обернутися для них штрафами.