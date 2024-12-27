Статус ребенок войны — какие законные основания для оформления

Женщина с детьми. Фото: УНИАН

В 2025 году несовершеннолетние украинцы, если они пострадали в результате военных действий, могут оформить статус "ребенок войны". Однако получить его могут не все граждане.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто именно из украинцев имеет право обратиться в социальные органы для получения статуса "ребенок войны".

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"Ребенок войны" — кому предоставляют такой статус

В украинском законодательстве по состоянию на конец 2024 года отсутствуют четкие критерии, на основании которых гражданам предоставляют статус "ребенок войны". Но Кабинет министров Украины еще в 2017 году опубликовал постановление № 268 "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

В документе говорится о детях, которые пострадали в результате военных конфликтов, военных действий или антитеррористических операций, и:

получили ранение, контузию, увечье;

испытали физическое, сексуальное насилие;

были похищенными или незаконно вывезеными из Украины;

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно удерживались в том числе в плену;

испытали психологическое насилие.

Также обратиться за получением статуса могут дети, которые после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года потеряли дом или своих родных.

"Ребенок войны" — какие льготы предоставляет государство

Правительство не выплачивает таким гражданам никакой финансовой помощи, но получившие соответствующий статус дети все же претендуют на некоторые льготы.

бесплатное питание в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях;

ежегодное пособие на оздоровление;

целевую поддержку обучения и ежемесячные выплаты на проживание (около 3 тыс. грн);

помощь в получении образования и компенсацию затрат на психологическую помощь.

При этом местные власти иногда предоставляют отдельные льготы "детям войны". Например, им позволяют платить меньше за коммунику, бесплатно ездить в общественном транспорте и так далее.

Между тем, напомним, что украинское правительство обеспечивает помощью граждан, которые защищают территориальную целостность страны и их семьи. Например, супруги УБД пользуются определенными социальными гарантиями от государства.

Также мы рассказывали, что в январе 2025 года украинские семьи смогут получить помощь в размере более 11 тыс. грн.