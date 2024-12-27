Статус дитина війни — які законні підстави для оформлення

Жінка з дітьми. Фото: УНІАН

У 2025 році неповнолітні українці, якщо вони постраждали внаслідок воєнних дій, можуть оформити статус "дитина війни". Однак отримати його можуть не всі громадяни.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто саме з українців має право звернутися до соціальних органів для отримання статусу "дитина війни".

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"Дитина війни" — кому надають такий статус

В українському законодавстві станом на кінець 2024 року відсутні чіткі критерії, на підставі яких громадянам надають статус "дитина війни". Однак Кабінет міністрів України ще у 2017 році опублікував постанову № 268 "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів".

У документі йдеться про дітей, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів, військових дій або антитерористичних операцій. Уряд визначив, що право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії РФ ще не була повнолітньою, і:

отримала поранення, контузію, каліцтво;

зазнала фізичного, сексуального насильства;

була викрадена або незаконно вивезена з України;

залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;

зазнала психологічного насильства.

Також звернутися для отримання статусу можуть діти, які після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року втратили дім чи своїх рідних.

"Дитина війни" — які пільги надає держава

Уряд не виплачує таким громадянам жодної фінансової допомоги, але діти, які отримали відповідний статус, все ж претендують на деякі пільги. Мова про:

безплатне харчування в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних закладах освіти;

щорічну грошову допомогу на оздоровлення;

цільову підтримку для навчання та щомісячні виплати на проживання (близько 3 тис. грн);

допомогу у здобутті освіти та компенсацію витрат на психологічну допомогу​.

При цьому місцева влада іноді надає окремі пільги "дітям війни". Наприклад, їм дозволяють платити менше за комунаку, безплатно їздити у громадському транспорті і так далі.

Тим часом нагадаємо, що український уряд забезпечує допомогою громадян, які захищають територіальну цілісність країни та їхні сім′ї. Наприклад, дружини УБД користуються певними соціальними гарантіями від держави.

Також ми розповідали, що у січні 2025 року українські родини зможуть отримати допомогу у розмірі понад 11 тис. грн. Виплати належать сім′ям, які прихистили дітей до того, як вони отримали статус сироти.