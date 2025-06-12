Образовательные льготы для детей УБД в 2025 году — как получить бюджет и стипендии

Молодые люди читают книги. Фото: Freepik

Украинская система образования в 2025 году продолжает адаптироваться к вызовам войны. Особое внимание государство уделяет молодежи, чьи родители стали участниками боевых действий (УБД). Для таких детей предусмотрено несколько реальных инструментов поддержки — от бесплатного обучения до стипендий и льготных кредитов.

Образовательные льготы для детей участников боевых действий доступны только при определенных условиях, отмечает издание АрмияInform. Основное требование — возраст до 23 лет и обучение на дневной форме. То есть заочная форма обучения или возраст более 23 лет автоматически исключают возможность получения льгот.

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Дети УБД, которые соответствуют этим критериям, могут рассчитывать на следующие виды поддержки:

Полная или частичная оплата обучения за счет государственного или местных бюджетов. Льготные долгосрочные кредиты на образование. Социальные стипендии. Бесплатное обеспечение учебниками. Бесплатный доступ к интернету и базам данных в учебных заведениях. Бесплатное проживание в общежитиях.

Эти льготы направлены на то, чтобы сделать образование доступным для детей защитников, но важно понимать, как именно они применяются на практике.

Перевод на бюджетные места: как это работает

Одна из ключевых льгот для детей УБД - возможность перевода на вакантные бюджетные места в вузах. Однако эта опция имеет четкие условия. Абитуриенты, которые являются детьми УБД, поступают в учебные заведения на общих основаниях, то есть сдают вступительные экзамены или подают результаты НМТ (национального мультипредметного теста).

Если по результатам конкурса они не получили рекомендацию на бюджет, но есть свободные бюджетные места после зачисления других абитуриентов, они могут претендовать на перевод.

Условия для перевода на бюджет:

отсутствие рекомендации на бюджет ни по одному из поданных заявлений;

наличие вакантных бюджетных мест после завершения основного этапа зачисления;

зачисление на контракт как обязательный первый шаг.

Если абитуриент получил рекомендацию на бюджет в любом вузе (даже если это не приоритетное заведение), льгота на перевод не действует. Это означает, что поступающим нужно внимательно планировать свои заявления, чтобы не упустить шанс воспользоваться льготой.

Льготные кредиты: образование в рассрочку

Для тех, кто не попал на бюджет, государство предлагает льготные долгосрочные кредиты на образование. Эта программа позволяет оплачивать обучение постепенно, с выгодными условиями. Кредит предоставляется сроком до 15 лет, процентная ставка составляет 3% годовых. Кредит разбивается на 15 платежей, с возможностью досрочного погашения.

От уплаты кредита могут быть освобождены лица с инвалидностью I группы и выпускники, которые после обучения работают по специальности в государственных учреждениях в сельской местности.

Скидки на погашение кредита:

100% кредита без процентов — для тех, кто имеет одного ребенка;

75% кредита — для тех, кто имеет двух детей;

50% кредита — для семей с тремя и более детьми.

Как получить кредит:

Пройти вступительные испытания и получить зачисление в вуз. Подать заявление в приемную комиссию о желании учиться по льготному кредиту. Получить одобрение от вуза и подписать соглашение. Обратиться в банк с соглашением для оформления кредита.

Без подписанного соглашения с учебным заведением банк не предоставит кредит, поэтому этот этап является ключевым.

Социальные стипендии: финансовая поддержка для студентов

Дети УБД, которые учатся на бюджете, но не имеют достаточно высоких баллов для получения академической стипендии, могут претендовать на социальную стипендию. Ее размер зависит от типа учебного заведения - высшие учебные заведения: 1 180 грн в месяц, учреждения профессионального предвысшего образования — 890 грн в месяц.

Социальная стипендия — это не только финансовая помощь, но и способ поддержать студентов, имеющих право на льготы из-за статуса их родителей.

Для ее оформления нужно:

Подать заявление в администрацию учебного заведения. Приложить копию удостоверения участника боевых действий (отца или матери). Дополнительные льготы: учебники, общежития и интернет

Кроме финансовой поддержки, дети УБД получают доступ к другим преимуществам:

бесплатные учебники обеспечивают экономию на учебных материалах;

бесплатное проживание в общежитиях значительно снижает расходы для студентов, которые приезжают из других городов;

доступ к интернету и базам данных позволяет беспрепятственно работать с информационными ресурсами вуза.

Эти льготы автоматически применяются к студентам, которые учатся на дневной форме и соответствуют возрастным критериям.

Как воспользоваться льготами: пошаговая инструкция

Проверьте, соответствуете ли вы критериям: возраст до 23 лет, дневная форма обучения. Подготовьте документы: копия удостоверения УБД родителей, заявление на льготы. Пройдите вступительные испытания на общих условиях. Обратитесь в приемную комиссию для оформления льготного кредита или перевода на бюджет. Подайте заявление на социальную стипендию (при необходимости) в администрацию вуза. Следите за обновлениями на официальных порталах, таких как education.ua, или обращайтесь в Министерство образования и науки Украины.

Что еще стоит знать украинцам

УБД имеют право на государственные льготы, в частности, скидки на коммунальные услуги. Однако, чтобы эти льготы сохранялись, льготники обязаны своевременно информировать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях в своих данных.

Также мы сообщали, что после завершения службы, многие ветераны сталкиваются с вопросом реализации своего законного права на жилье. В 2025 году в Украине действуют различные государственные программы и механизмы, дающие возможность участникам боевых действий получить собственную квартиру или другую недвижимость.