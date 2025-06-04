Знижки для військовослужбовців у червні 2025 року — як і хто підтримує ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у червні 2025 році продовжують діяти знижки та пільги для військовослужбовців. Деякі бонуси захисники можуть отримати через програму "Плюси" у застосунку "Армія+".

Редакція Новини.LIVE розповідає, де військовослужбовцям надають знижки у перший місяць літа. якими знижками можуть скористатися захисники у перший місяць літа.

Реклама

Читайте також:

Знижки для військовослужбовців у червні 2025 року — де діють

На Новій пошті

Військовослужбовці можуть платити усього одну гривню за посилки вагою до 30 кг. Таку знижку захисники можуть використати раз на місяць. Послуга наразі доступна лише в кількох областях, а саме:

у Сумській;

у Харківській;

у Донецькій;

у Запорізькій;

у Херсонській.

Щоб скористатися послугою необхідно в додатку "Армія+" створити штрихкод. Потім його відсканують у поштовому відділені та відправляють посилку.

На Укрзалізниці

Для військовослужбовців перевізник створив окремий квитковий резерв. Купити можна не більше чотирьох за п′ять днів до відправлення поїзда. Продаж припиняється за шість годин до від′їзду. Програма охоплює потяги, які прямують до прифронтових населених пунктів або у зворотному напрямку.

Купити квитки можна у розділі "Плюс" в додатку "Армія+". Там потрібно обрати "Укрзалізниця".

На АЗС

Наприклад, на Укрнафті захисники можуть заощаджувати по три гривні на кожному літрі бензину та дизелю, а також 50 копійок на літрі газу. Обсяг пального, на який поширюється знижка, обмежено 200 літрів протягом місяця.

На автозаправних станціях WOG ЗСУ дають знижку у шість гривень 6 гривень за кожен літр бензину чи дизелю та 2,5 гривні — за газ.

На OKKO запровадили аналогічні знижки, однак навіть коли військовослужбовці вичерпають ліміт у 200 літрів, то знижку не скасують, а просто зменшать:

1 грн/літр — на бензин і дизель;

75 копійок/літр — на газ (якщо скористатися QR-кодом).

Крім того, для захисників у перший місяць літа продовжать діяти пільги на комунальні послуги, лікування, оздоровлення та інші. Так, військові зі статусом УБД не платять гроші за:

проїзд у всіх видах міського транспорту;

першочергове протезування зубів;

лікарські препарати;

санаторно-курортне лікування.

Крім цього, держава надає їм знижку у 75% на комуналку, квартплату та купівлю палива.

Раніше ми розповідали, що мають знати УБД про квартири від держави. Так, українці можуть скористатися одразу кількома механізмами для отримання житла або іншої нерухомості.

Також нагадаємо, що держпідтримка у 2025 році надається й дітям військовослужбовців із посвідченням УБД. Мова про соціальні гарантії, які забезпечують всебічний розвиток маленьких українців.