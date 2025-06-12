Освітні пільги для дітей УБД у 2025 році — як отримати бюджет і стипендії

Молоді люди читають книжки. Фото: Freepik

Українська система освіти у 2025 році продовжує адаптуватися до викликів війни. Особливу увагу держава приділяє молоді, чиї батьки стали учасниками бойових дій (УБД). Для таких дітей передбачено кілька реальних інструментів підтримки — від безоплатного навчання до стипендій і пільгових кредитів.

Освітні пільги для дітей учасників бойових дій доступні лише за певних умов, наголошує видання АрміяInform. Основна вимога — вік до 23 років і навчання на денній формі. Тобто заочна форма навчання або вік понад 23 роки автоматично виключають можливість отримання пільг.

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Діти УБД, які відповідають цим критеріям, можуть розраховувати на такі види підтримки:

Повна або часткова оплата навчання за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Пільгові довгострокові кредити на освіту. Соціальні стипендії. Безоплатне забезпечення підручниками. Безоплатний доступ до інтернету та баз даних у навчальних закладах. Безоплатне проживання в гуртожитках.

Ці пільги спрямовані на те, щоб зробити освіту доступною для дітей захисників, але важливо розуміти, як саме вони застосовуються на практиці.

Переведення на бюджетні місця: як це працює

Одна з ключових пільг для дітей УБД — можливість переведення на вакантні бюджетні місця у вишах. Проте ця опція має чіткі умови. Абітурієнти, які є дітьми УБД, вступають до закладів освіти на загальних підставах, тобто складають вступні іспити чи подають результати НМТ (національного мультипредметного тесту).

Якщо за результатами конкурсу вони не отримали рекомендацію на бюджет, але є вільні бюджетні місця після зарахування інших вступників, вони можуть претендувати на переведення.

Умови для переведення на бюджет:

відсутність рекомендації на бюджет за жодною із поданих заяв;

наявність вакантних бюджетних місць після завершення основного етапу зарахування;

зарахування на контракт як обов’язковий перший крок.

Якщо абітурієнт отримав рекомендацію на бюджет у будь-якому виші (навіть якщо це не пріоритетний заклад), пільга на переведення не діє. Це означає, що вступникам потрібно уважно планувати свої заяви, щоб не втратити шанс скористатися пільгою.

Пільгові кредити: освіта в розстрочку

Для тих, хто не потрапив на бюджет, держава пропонує пільгові довгострокові кредити на освіту. Ця програма дозволяє оплачувати навчання поступово, з вигідними умовами. Кредит надається терміном до 15 років, відсоткова ставка становить 3% річних. Кредит розбивається на 15 платежів, з можливістю дострокового погашення.

Від сплати кредиту можуть бути звільнений особи з інвалідністю І групи та випускники, які після навчання працюють за фахом у державних установах у сільській місцевості.

Знижки на погашення кредиту:

100% кредиту без відсотків — для тих, хто має одну дитину;

75% кредиту — для тих, хто має двох дітей;

50% кредиту — для сімей із трьома та більше дітьми.

Як отримати кредит:

Пройти вступні випробування та отримати зарахування до вишу. Подати заяву до приймальної комісії про бажання навчатися за пільговим кредитом. Отримати схвалення від вишу та підписати угоду. Звернутися до банку з угодою для оформлення кредиту.

Без підписаної угоди з навчальним закладом банк не надасть кредит, тому цей етап є ключовим.

Соціальні стипендії: фінансова підтримка для студентів

Діти УБД, які навчаються на бюджеті, але не мають достатньо високих балів для отримання академічної стипендії, можуть претендувати на соціальну стипендію. Її розмір залежить від типу навчального закладу — вищі навчальні заклади: 1 180 грн на місяць, заклади фахової передвищої освіти — 890 грн на місяць.

Соціальна стипендія — це не лише фінансова допомога, а й спосіб підтримати студентів, які мають право на пільги через статус їхніх батьків.

Для її оформлення потрібно:

Подати заяву до адміністрації навчального закладу. Додати копію посвідчення учасника бойових дій (батька або матері). Додаткові пільги: підручники, гуртожитки та інтернет

Окрім фінансової підтримки, діти УБД отримують доступ до інших переваг:

безплатні підручники забезпечують економію на навчальних матеріалах;

безоплатне проживання в гуртожитках значно знижує витрати для студентів, які приїжджають із інших міст;

доступ до інтернету та баз даних дозволяє безперешкодно працювати з інформаційними ресурсами вишу.

Ці пільги автоматично застосовуються до студентів, які навчаються на денній формі та відповідають віковим критеріям.

Як скористатися пільгами: покрокова інструкція

Перевірте, чи відповідаєте ви критеріям: вік до 23 років, денна форма навчання. Підготуйте документи: копія посвідчення УБД батьків, заява на пільги. Пройдіть вступні випробування на загальних умовах. Зверніться до приймальної комісії для оформлення пільгового кредиту чи переведення на бюджет. Подайте заяву на соціальну стипендію (за потреби) до адміністрації вишу. Слідкуйте за оновленнями на офіційних порталах, таких як education.ua, або звертайтеся до Міністерства освіти і науки України.

Що ще варто знати українцям

УБД мають право на державні пільги, зокрема, знижки на комунальні послуги. Однак, щоб ці пільги зберігались, пільговики зобов'язані своєчасно інформувати Пенсійний фонд України про будь-які зміни у своїх даних.

Також ми повідомляли, що після завершення служби, багато ветеранів стикаються з питанням реалізації свого законного права на житло. У 2025 році в Україні діють різноманітні державні програми та механізми, що дають можливість учасникам бойових дій отримати власну квартиру чи іншу нерухомість.