Выплаты детям в 2025 году — какая новая помощь появилась

Воспитанники детского дома семейного типа. Фото: УНИАН

В Украине дети, лишенные родительской опеки, находятся под защитой государства. Они получают широкий спектр льгот для обеспечения своего благополучия. Наравне с государством финансовую поддержку осиротевшим гражданам оказывают также общины. Например, в Херсоне с 2025 года будет действовать новая программа, которая предусматривает выплаты детям, потерявшим родителей во время российской агрессии против Украины.

Об этом написал в своем Telegram-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Кому и сколько будут выплачивать в 2025 году

Денежная помощь будет регулярной: 10 тыс. грн смогут оформить опекуны или попечители ребенка, если:

у него есть херсонская регистрация;

ребенок потерял одного или обоих родителей во время боевых действий после начала полномасштабного вторжения РФ.

Что нужно, чтобы оформить помощь

Кто-то из членов семьи должен подать заявление в органы социальной защиты населения.

"Деньги будут выплачиваться ежемесячно на каждого ребенка до его совершеннолетия — 18 лет", — сообщил Мрочко.

Выплаты на детей в 2025 году — о чем стоит знать

В Украине в 2025 году семьи, которые решили взять временную опеку над осиротевшим ребенком до получения им статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, будут получать финансовую поддержку от государства. Деньги выплачиваются в рамках программы "Ребенок не один", а размер выплат зависит от возраста ребенка и наличия инвалидности:

для детей до 6 лет — 6 407,5 грн (или 8 970,5 грн для детей с инвалидностью;

для детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн (или 11 186 грн для детей с инвалидностью).

На поддержку также могут рассчитывать приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, ранее мы объясняли, изменился ли в 2025 году размер алиментов на детей. Платить алименты один из родителей обязан даже во время войны.

Также мы писали, что этой зимой дети из малообеспеченных семей и ВПЛ с детьми начисляли по 6,5 тыс. грн. Эти средства можно было потратить на теплую одежду или другие необходимые зимние вещи.