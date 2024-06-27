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Дія тестирует подачу заявок в Реестр убытков — детали

27 июня 2024 12:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Дія открыла возможность тестовой подачи заявок в Реестр убытков
Приложение Дія. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине для владельцев разрушенных домов на оккупированных территориях или зонах боевых действий запустят возможность подачи заявлений в международный Реестр убытков через Дію. Пока можно записаться на бета-тестирование.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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Подача заявок в Реестр убытков через Дію

Министр отметил, что данные из этого Реестра ущерба станут основой для репараций, которые должна выплатить Россия.

"Расширили возможности для владельцев жилья и начинаем бета-тестирование обновленного сервиса", — сообщил он.

По его словам, вскоре воспользоваться соответствующей услугой смогут все граждане, чье жилье было повреждено или разрушено. Речь идет о тех, у кого:

  • отсутствует регистрация права собственности в Реестре прав;
  • нет акта о повреждении имущества от местных властей, не подавали заявки на программу "єВідновлення";
  • жилье расположено на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Пока что Минцифры запускает бета-тестирование услуги, к которому могут присоединиться все желающие через специальный бот по ссылке. К регистрации в тестировании допускаются только совершеннолетние граждане Украины, имеющие налоговый номер.

Что известно о Реестре убытков

Как известно, заявки, поданные в международный Реестр убытков, будут являться основаниями для будущих компенсаций, которые должно будет выплатить государство-агрессор за причиненные разрушения.

Соответствующий Реестр был создан в мае прошлого года на первом за 17 лет саммите Совета Европы. К реестру убытков присоединились 37 членов Совета Европы, Канада, Соединенные Штаты, Япония.

Присоединиться к реестру может любая страна-член или наблюдатель Совета Европы и ЕС, а также государство, проголосовавшее за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Украине на сайте государственных услуг "Дія" появился сервис "е-Предприниматель". Там собрано десять наиболее распространенных услуг для всех желающих заниматься бизнесом.

Также мы писали, что по данным Минцифры, функция бронирования в мобильном приложении "Дія" заработает в течение месяца. Сейчас налаживают взаимодействие между реестром "Оберіг", Пенсионным фондом и порталом "Дія".

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