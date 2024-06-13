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У "Дії" запустили новий важливий сервіс для бізнесу — деталі

13 червня 2024 08:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Дія запустила новий сервіс для бізнесу е-Підприємець — що варто знати
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на сайті державних послуг "Дія" з'явився сервіс "е-Підприємець". Там зібрано десять найбільш поширених послуг для всіх охочих займатися бізнесом.

Про це інформує урядовий портал.

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Переваги нової послуги "е-Підприємець"

Як зазначають у Кабінеті міністрів, тепер українському бізнесу доступна вичерпна інформація на відповідному ресурсі. Сервіс допоможе в орієнтації підприємців у використанні цифрових послуг у своїй діяльності.

"Це сервіс для спрощення ведення бізнесу. Відтепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, протягом 15-40 хв", — пояснили в уряді.

Зокрема, підприємцям доступні послуги:

  • державної реєстрації фізособи-підприємця;
  • державної реєстрації змін до інформації про ФОП, що містяться в ЄДР;
  • реєстрації/переходу на спрощену систему оподаткування;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • відкриття банківських рахунків;
  • залучення потенційних клієнтів (доступ до більш 20 млн користувачів "Дії");
  • отримання копій документів одразу в систему компанії;
  • змога автоматичного заповнення полів у заявах і угодах;
  • дистанційне підписання документів.

"е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство та діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності", — йдеться у повідомленні.

Новий сервіс абсолютно безкоштовний.

У "Дії" інтегрувалися більш ніж 15 тис. установ і бізнесів, з-поміж яких Monobank, УЗ, "Нова Пошта", "Сільпо", "Київ Цифровий", Vodafone.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Мінцифри, функція бронювання в мобільному застосунку "Дія" запрацює впродовж місяця. Зараз налагоджують взаємодію між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та порталом "Дія".

Також ми писали, що випускники України 2024 року матимуть змогу не тільки отримати традиційні паперові документи про освіту, але й завантажити цифрові версії в мобільному додатку "Дія". Після вступу до вищого навчального закладу, студентські квитки також будуть доступні в цифровому форматі через додаток.

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