Дэвид Бекхэм — первый спортсмен-миллиардер Британии: сколько зарабатывает

Дата публикации 16 мая 2026 13:46
Дэвид Бекхэм вошел в историю: какое достижение ему покорилось
Дэвид Бекхэм, деньги. Фото: Новини.LIVE, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых известных спортсменов, бывший футболист английского Манчестер Юнайтед и испанского Реала Дэвид Бекхэм, стал первым британским спортсменом-миллиардером. Так, его состояние в 2026 году достигло отметки в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Times.

Состояние Дэвида Бекхэма

Как отмечается в материале, Бекхэм является совладельцем футбольного клуба "Интер Майами", который представляет Главную футбольную лигу по футболу США (МЛС). Пакет акций, который принадлежит британцу, оценивается почти в 300 миллионов фунтов (402 миллиона долларов). При этом "Интер Майами" — это самый дорогой клуб в лиге, стоимость которого достигает 1,45 миллиарда долларов.

Еще Дэвид Бекхэм продолжает быть амбассадором Adidas и Hugo Boss. Также в активе семьи Бекхэмов находятся:

  • дом в Майами за 60 миллионов фунтов;
  • дом в Холланд-Парке, внесенный в список памятников архитектуры II категории за 50 миллионов фунтов;
  • поместье в Грейт-Тью в Котсуолдсе за 20 миллионов фунтов;
  • яхта Seven за 20 миллионов фунтов.

При этом всем бывший футболист находится на 2 месте в рейтинге самых обеспеченных спортсменов, завершивших карьеру. Лидерство здесь за семьей бывшего глава "Формулы-1" Берни Экклстоуна. Он накопил 2 миллиарда фунтов (2,6 миллиарда долларов).

Кто такой Дэвид Бекхэм

Британец начинал свою карьеру в составе Манчестер Юнайтед. Также защищал цвета мадридского "Реала, итальянского "Милана" и французского "ПСЖ". Бекхэм — один из самых титулованных футболистов мира, в его активе титулы чемпиона АПЛ, французской Лиги 1 и испанской Ла-Лиги. Он победитель Лиги Чемпионов. За футбольную сборную Англии Бекхэм сыграл 115 матчей.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
