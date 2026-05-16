Девід Бекхем увійшов в історію: яке досягнення йому підкорилося

Девід Бекхем, гроші.

Один із найвідоміших спортсменів, колишній футболіст англійського Манчестер Юнайтед та іспанського Реала Девід Бекхем, став першим британським спортсменом-мільярдером. Так, його статки у 2026 році сягнули позначки в 1,8 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 мільярда доларів).

Статки Девіда Бекхема

Як зазначається у матеріалі, Бекхем є співласником футбольного клубу "Інтер Маямі", який представляє Головну футбольну лігу з футболу США (МЛС). Пакет акцій, який належить британцю, оцінюється майже у 300 мільйонів фунтів (402 мільйона доларів). При цьому "Інтер Майамі" — це найдорожчий клуб у лізі, вартість якого сягає 1,45 мільярда доларів.

Ще Девід Бекхем продовжує бути амбасадором Adidas та Hugo Boss. Також в активі родини Бекхемів перебувають:

будинок у Майамі за 60 мільйонів фунтів;

будинок у Холланд-Парку, внесений до списку пам'яток архітектури II категорії за 50 мільйонів фунтів;

маєток у Грейт-Тью в Котсуолдсі за 20 мільйонів фунтів;

яхта Seven за 20 мільйонів фунтів.

При цьому всьому колишній футболіст перебуває на 2 місці у рейтингу назабезпеченіших спорстемів, які завершили кар'єру. Лідерство тут за сім'єю колишнього очільника "Формули-1" Берні Екклстоуна. Він накопичив 2 мільярда фунтів (2,6 мільярда доларів).

Хто такий Девід Бекхем

Британець розпочинав свою кар'єру у складі Манчестер Юнайтед. Також захищав кольори мадридського Реала, італійського "Мілана" та французьского "ПСЖ". Бекхем — один із найтитулованіших футболістів світу, він має у своєму доробку титули чемпіона АПЛ, французської Ліги 1 та іспанської Ла-Ліги, переможець Ліги Чемпіонів. За футбольну збірну Англії Бекхем зіграв 115 матчів.

