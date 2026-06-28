"Детские выплаты" для украинцев: о каком ограничении важно знать

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В 2026 году граждане Украины будут получать различные виды государственных пособий. Некоторая финансовая поддержка, например "детские" выплаты, поступает получателям на специальные счета. Эти деньги нельзя получить наличными или перевести на другую карту.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Подробнее о "детских" выплатах

Детские выплаты, как подчеркивали в Министерстве социальной политики и единства Украины, относятся к:

пособия по уходу за ребенком до 1 года;

пособия "єЯсла»;

"Пакунок школяра";

компенсации стоимости "Пакунка малюка".

Как можно тратить "детские" деньги

Выплаты на детей являются целевыми. Поэтому помощь по программам — "єЯсла", для ухода за ребенком до одного года, "Пакунок малюка" и "Пакунок школяра" — можно использовать в торговых точках, где есть платежные терминалы с определенными МСС-кодами.

Что еще стоит знать

Напомним, что помощь "єЯсла" могут назначить сразу на двоих детей. То есть родителям государство выплатит не 8000, а 16 000 гривен. Деньги поступают на специальный счет, поэтому их можно использовать только для оплаты конкретных услуг: помощника по уходу, няни или детского сада, как государственного, так и частного.

Ранее Новини.LIVE писали о новой социальной выплате. Некоторым гражданам будут предоставлять базовую денежную помощь. Однако деньги получат не все украинцы.

Еще Новини.LIVE рассказывали о выплатах ВПЛ. В 2026 году их начисляют в два этапа: 15 и 28 числа. Однако в июне 28 число — воскресенье. Известно, когда украинцам могут поступить деньги.