Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Госстат назвал продукты, которые в 2023 году были самыми дешевыми и дорогими arrow

Госстат назвал продукты, которые в 2023 году были самыми дешевыми и дорогими

18 января 2024 12:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты побили рекорд – главные изменения в 2023 году
Покупатель в магазине. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2023 году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была неодинаковой. Некоторые продукты резко подорожали, некоторые существенно потеряли в цене.

Подробные ценовые изменения опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Читайте также:

Ценовые скачки в 2023 году

Согласно данным статистического ведомства, ценовое падение с декабря 2023-го по декабрь 2022-го наиболее продемонстрировала гречка, лук и морковь, которые до того били рекорды по дороговизне. Снижение зафиксировали среди десяти продуктов:

  • Гречка — 59,2%;
  • Лук — 50,7%;
  • Морковь — 48,9%;
  • Подсолнечное масло — 15,2%;
  • Рис — 13,9%;
  • Капуста — 13,6%;
  • Ячная крупа — 10,1%;
  • Десяток яиц — 9,4%;
  • Пшеничная крупа — 9,2%;
  • Макароны — 6,5%.

 

цены на продукты
Источник: Госстат

Десять позиций, которые существенно выросли в цене:

  • Картофель — на 64,5%;
  • Яблоки — на 35,4%;
  • Услуги детсадов — на 28,1%;
  • Молочные смеси для детей — на 24,9%;
  • Личное страхование автотранспорта – на 20,6%;
  • Жаропонижающее и обезболивающее лекарство — на 21%;
  • Отечественные антибиотики — на 20,6%;
  • Говядина — на 19,9%;
  • Стоматологические услуги — на 19%;
  • Филе куриное — на 17,7%.

Почему резко снизились цены на гречку

Как рассказал глава Финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев, снижение стоимости гречки более чем в два раза произошло под давлением увеличения ее предложения на рынке. Как свидетельствуют данные Института агрополитики, в прошлом году фермеры посеяли гречки на 15% больше, а валовой сбор вырос на 40%.

"Впрочем, что хорошо для потребителя — не всегда идет в плюс для аграриев, выращивание гречихи для которых в прошлом году было убыточным. Вероятно, как это часто бывает, в этом году мы увидим обратную тенденцию по ценам на гречку из-за уменьшения площади ее посевов", — заметил Гетманцев.

Причины подорожания картофеля

На рекордный рост стоимости картофеля в течение года повлияли:

  • сокращение предложения;
  • плохое качество посадочного материала;
  • низкое качество урожая;
  • недостаточность мощностей для хранения

"Рост цен на картофель продолжается и в 2024 году. По оценкам профильных специалистов, цены на него сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания его импорта из соседних стран ЕС", — добавил глава парламентского комитета.

Больше о ценах

Напомним, более 77% всех расходов украинцев направлены на такие категории, как "продукты питания", "одежда и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".

Ранее Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в январе. Известно, как изменилась стоимость в 2024 году.

Госстат
продукты
товары
рынок
магазины
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме