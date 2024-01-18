Цены на продукты побили рекорд – главные изменения в 2023 году

Госстат назвал продукты, которые в 2023 году были самыми дешевыми и дорогими
В 2023 году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была неодинаковой. Некоторые продукты резко подорожали, некоторые существенно потеряли в цене.
Подробные ценовые изменения опубликовала Государственная служба статистики Украины.
Ценовые скачки в 2023 году
Согласно данным статистического ведомства, ценовое падение с декабря 2023-го по декабрь 2022-го наиболее продемонстрировала гречка, лук и морковь, которые до того били рекорды по дороговизне. Снижение зафиксировали среди десяти продуктов:
- Гречка — 59,2%;
- Лук — 50,7%;
- Морковь — 48,9%;
- Подсолнечное масло — 15,2%;
- Рис — 13,9%;
- Капуста — 13,6%;
- Ячная крупа — 10,1%;
- Десяток яиц — 9,4%;
- Пшеничная крупа — 9,2%;
- Макароны — 6,5%.
Десять позиций, которые существенно выросли в цене:
- Картофель — на 64,5%;
- Яблоки — на 35,4%;
- Услуги детсадов — на 28,1%;
- Молочные смеси для детей — на 24,9%;
- Личное страхование автотранспорта – на 20,6%;
- Жаропонижающее и обезболивающее лекарство — на 21%;
- Отечественные антибиотики — на 20,6%;
- Говядина — на 19,9%;
- Стоматологические услуги — на 19%;
- Филе куриное — на 17,7%.
Почему резко снизились цены на гречку
Как рассказал глава Финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев, снижение стоимости гречки более чем в два раза произошло под давлением увеличения ее предложения на рынке. Как свидетельствуют данные Института агрополитики, в прошлом году фермеры посеяли гречки на 15% больше, а валовой сбор вырос на 40%.
"Впрочем, что хорошо для потребителя — не всегда идет в плюс для аграриев, выращивание гречихи для которых в прошлом году было убыточным. Вероятно, как это часто бывает, в этом году мы увидим обратную тенденцию по ценам на гречку из-за уменьшения площади ее посевов", — заметил Гетманцев.
Причины подорожания картофеля
На рекордный рост стоимости картофеля в течение года повлияли:
- сокращение предложения;
- плохое качество посадочного материала;
- низкое качество урожая;
- недостаточность мощностей для хранения
"Рост цен на картофель продолжается и в 2024 году. По оценкам профильных специалистов, цены на него сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания его импорта из соседних стран ЕС", — добавил глава парламентского комитета.
Больше о ценах
Напомним, более 77% всех расходов украинцев направлены на такие категории, как "продукты питания", "одежда и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".
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