Цены на продукты побили рекорд – главные изменения в 2023 году

Покупатель в магазине. Фото: Freepik

В 2023 году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была неодинаковой. Некоторые продукты резко подорожали, некоторые существенно потеряли в цене.

Подробные ценовые изменения опубликовала Государственная служба статистики Украины.

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Согласно данным статистического ведомства, ценовое падение с декабря 2023-го по декабрь 2022-го наиболее продемонстрировала гречка, лук и морковь, которые до того били рекорды по дороговизне. Снижение зафиксировали среди десяти продуктов:

Гречка — 59,2%;

Лук — 50,7%;

Морковь — 48,9%;

Подсолнечное масло — 15,2%;

Рис — 13,9%;

Капуста — 13,6%;

Ячная крупа — 10,1%;

Десяток яиц — 9,4%;

Пшеничная крупа — 9,2%;

Макароны — 6,5%.

Источник: Госстат

Десять позиций, которые существенно выросли в цене:

Картофель — на 64,5%;

Яблоки — на 35,4%;

Услуги детсадов — на 28,1%;

Молочные смеси для детей — на 24,9%;

Личное страхование автотранспорта – на 20,6%;

Жаропонижающее и обезболивающее лекарство — на 21%;

Отечественные антибиотики — на 20,6%;

Говядина — на 19,9%;

Стоматологические услуги — на 19%;

Филе куриное — на 17,7%.

Почему резко снизились цены на гречку

Как рассказал глава Финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев, снижение стоимости гречки более чем в два раза произошло под давлением увеличения ее предложения на рынке. Как свидетельствуют данные Института агрополитики, в прошлом году фермеры посеяли гречки на 15% больше, а валовой сбор вырос на 40%.

"Впрочем, что хорошо для потребителя — не всегда идет в плюс для аграриев, выращивание гречихи для которых в прошлом году было убыточным. Вероятно, как это часто бывает, в этом году мы увидим обратную тенденцию по ценам на гречку из-за уменьшения площади ее посевов", — заметил Гетманцев.

Причины подорожания картофеля

На рекордный рост стоимости картофеля в течение года повлияли:

сокращение предложения;

плохое качество посадочного материала;

низкое качество урожая;

недостаточность мощностей для хранения

"Рост цен на картофель продолжается и в 2024 году. По оценкам профильных специалистов, цены на него сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания его импорта из соседних стран ЕС", — добавил глава парламентского комитета.

Больше о ценах

Напомним, более 77% всех расходов украинцев направлены на такие категории, как "продукты питания", "одежда и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".

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