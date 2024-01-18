Ціни на продукти побили рекорд — головні зміни у 2023 році

Покупець у магазині. Фото: Freepik

У 2023 році динаміка цін на товари та послуги зі споживчого кошика була неоднаковою. Деякі продукти різко подорожчали, деякі — суттєво втратили в ціні.

Детальні цінові зміни опублікувала Державна служба статистики України.

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Згідно з даними статистичного відомства, цінове падіння з грудня 2023-го по грудень 2022-го найбільше продемонструвала гречка, цибуля та морква, які до того били рекорди з дорожнечі. Зниження зафіксували серед таких десяти продуктів:

Гречка — 59,2%;

Цибуля — 50,7%;

Морква — 48,9%;

Соняшникова олія — 15,2%;

Рис — 13,9%;

Капуста — 13,6%;

Ячна крупа — 10,1%;

Десяток яєць — 9,4%;

Пшенична крупа — 9,2%;

Макарони — 6,5%.

Джерело: Держстат

Десять позицій, які суттєво зросли у ціні:

Картопля — на 64,5%;

Яблука — на 35,4%;

Послуги дитсадків — на 28,1%;

Молочні суміші для дітей — на 24,9%;

Особисте страхування автотранспорту — на 20,6%;

Жарознижувальні та знеболювальні ліки — на 21%;

Вітчизняні антибіотики — на 20,6%;

Яловичина — на 19,9%;

Стоматологічні послуги — на 19%;

Філе куряче — на 17,7%.

Чому різко знизились ціни на гречку

Як розповів голова Фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев, зниження вартості гречки у понад двічі сталося під тиском збільшення її пропозиції на ринку. Як свідчать дані Інституту агрополітики, минулого року фермери посіяли гречки на 15% більше, а валовий збір зріс на 40%.

"Утім, що добре для споживача — не завжди йде в плюс для аграріїв, вирощування гречки для яких минулого року було збитковим. Ймовірно, як це часто буває, цього року ми побачимо зворотну тенденцію за ціною на гречку через зменшення площі її посівів", — зауважив Гетманцев.

Причини подорожчання картоплі

На рекордне зростання вартості картоплі протягом року вплинули:

скорочення пропозиції;

погана якість посадкового матеріалу;

низька якість цьогорічного врожаю;

недостатність потужностей для зберігання.

"Зростання цін на картоплю продовжується і в 2024 році. За оцінками профільних фахівців, ціни на неї зараз перебувають на історично рекордних рівнях, обумовлюючи поточну доцільність нарощування її імпорту із сусідніх країн ЄС", — додав голова парламентського комітету.

Більше про ціни

Нагадаємо, понад 77% усіх витрат українців спрямовані на такі категорії, як "продукти харчування", "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

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