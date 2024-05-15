Тариф на электричество требует пересмотра — Госэнергонадзор назвал угрозы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственной инспекции энергетического надзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже в мирное время. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.

Об этом рассказал глава ведомства Руслан Слободян, информирует РБК-Украина.

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Энергетика требует значительных ресурсов

По словам руководителя Госэнергонадзора, действующий тариф на электроэнергию для населения самый низкий среди стран Европы. Во время войны это существенно тормозит возможность возобновления энергосистемы после атак.

"Тариф на электроэнергию в Украине был и остается самым низким в Европе, и это повлекло за собой определенное торможение развития электроэнергетики Украины даже в мирное время. А сейчас, в условиях, когда электроэнергетика понесла значительные потери в оборудовании, это уже становится сдерживающим фактором и для аварийно-восстанавливаемых работ. Энергетика нуждается сейчас в значительном ресурсе", — сообщил он.

Чиновник объяснил, что сейчас частично деньги Украина получает в виде помощи от западных партнеров, однако их недостаточно. Ситуация требует привлечения внутреннего ресурса.

Какие ожидают угрозы со старыми ценами

В связи с этим одним из важных шагов может стать именно пересмотр тарифа. Иначе есть риск ненадлежащей подготовки энергосистемы к предстоящей зиме.

Он уточнил, что уже осуществляются расчеты относительно новой цены на электроэнергию. Однако окончательное решение пока не принято.

Руководитель ведомства пояснил, что в стоимости электроэнергии большая часть составляющих используется по мировым ценам:

топливо;

оборудование;

материалы.

"Все эти составляющие украинская электроэнергетика получает по мировым ценам", — сообщил Слободян.

Он отметил, что прошлогодний пересмотр тарифа на электричество имел положительный эффект. Это позволило восстановить поврежденные объекты энергосистемы, пострадавшие в результате вражеских обстрелов.

В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 грн за кВт-ч. За год услуга подорожала на 69,7%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Мы также писали, что ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей будут в дальнейшем платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируют приблизить до уровня рыночного.