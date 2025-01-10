Работа в Украине — кто получит компенсации на оплату труда безработных в 8 тыс. грн

Госпомощь работодателям — кто может получить 8 тыс. грн
В Украине работодатели, которые трудоустраивают граждан на основе направления центров занятости в статусе официальных безработных, имеют право на немалые компенсации от государства в оплате труда. Известно, какие суммы предусмотрены в 2025 году.
Соответствующее право прописано в законе "О занятости населения".
Правила предоставления компенсаций на оплату труда безработных
Согласно нормам закона, если работодатель трудоустроил гражданина, направленного центром занятости в статусе безработного более одного месяца, ему предусмотрена частичная компенсация расходов на заработную плату.
Такие правила касаются работодателей, которые трудоустраивают определенных категорий лиц. А именно:
- лица с инвалидностью не пенсионного возраста;
- участники боевых действий;
- лица, которым до пенсии по возрасту остается до пяти лет.
Также законодательство требует, что срок трудоустройства таких лиц работодателем должен составлять не менее одного года.
Какие суммы компенсаций за трудоустройство в 2025 году
В 2025 году размер компенсации за трудоустройство граждан, направленных центрами занятости, составляет 50% фактических расходов на оплату труда.
При этом сумма не может быть больше минимальной заработной платы, предусмотренной законодательством на время осуществления соответствующей выплаты.
В этом году минимальная заработная плата осталась на уровне предыдущего года. То есть компенсация за предоставление работы официальному безработному может составлять до 8 тыс. грн.
Общая продолжительность предоставления таких компенсаций составляет шесть месяцев в течение года.
Для получения компенсации работодатель должен подать в центр занятости по месту осуществления деятельности заявление о предоставлении компенсации.
Документы можно передать:
- лично в отделение центра занятости;
- дистанционно через средства е-коммуникаций;
- через е-кабинет работодателя на портале Государственной службы занятости.
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