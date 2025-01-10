Работа в Украине — кто получит компенсации на оплату труда безработных в 8 тыс. грн

Трудовая книжка в руках. Фото: kadrovik.ua

В Украине работодатели, которые трудоустраивают граждан на основе направления центров занятости в статусе официальных безработных, имеют право на немалые компенсации от государства в оплате труда. Известно, какие суммы предусмотрены в 2025 году.

Соответствующее право прописано в законе "О занятости населения".

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Согласно нормам закона, если работодатель трудоустроил гражданина, направленного центром занятости в статусе безработного более одного месяца, ему предусмотрена частичная компенсация расходов на заработную плату.

Такие правила касаются работодателей, которые трудоустраивают определенных категорий лиц. А именно:

лица с инвалидностью не пенсионного возраста;

участники боевых действий;

лица, которым до пенсии по возрасту остается до пяти лет.

Также законодательство требует, что срок трудоустройства таких лиц работодателем должен составлять не менее одного года.

Какие суммы компенсаций за трудоустройство в 2025 году

В 2025 году размер компенсации за трудоустройство граждан, направленных центрами занятости, составляет 50% фактических расходов на оплату труда.

При этом сумма не может быть больше минимальной заработной платы, предусмотренной законодательством на время осуществления соответствующей выплаты.

В этом году минимальная заработная плата осталась на уровне предыдущего года. То есть компенсация за предоставление работы официальному безработному может составлять до 8 тыс. грн.

Общая продолжительность предоставления таких компенсаций составляет шесть месяцев в течение года.

Для получения компенсации работодатель должен подать в центр занятости по месту осуществления деятельности заявление о предоставлении компенсации.

Документы можно передать:

лично в отделение центра занятости;

дистанционно через средства е-коммуникаций;

через е-кабинет работодателя на портале Государственной службы занятости.

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