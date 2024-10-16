Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы arrow

Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы

16 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокировал зарплату украинцу — какие причины
Банковская карта. Фото: privatbank.ua
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" разрывает деловые отношения с клиентами во время войны. Украинцы жалуются, что финучреждение не волнует, что блокируется заработная плата и люди остаются без средств к существованию.

Об этом говорится на портале "Минфин".

Читайте также:

Блокировка зарплаты ПриватБанком

Как отметил клиент из Хмельницкой области, банк разорвал с ним деловые отношения, перед этим не отправив ни одного сообщения или не сделав ни одного звонка с требованием предоставить происхождение средств. Мужчина даже не знает причин, почему банк лишил его доступа к собственным деньгам.

На вопрос, с чем связан разрыв сотрудничества, советуют писать письма в банк.

"Вопрос почему и как — пишите письмо в банк, ни в отделении, ни на горячей линии ответить не могут. Такое ощущение, что сейчас 20 век и все пишут друг другу письма и пересылают по почте. Вы еще можете предложить воспользоваться телеграфом или голубиной почтой отправить письмо", — заметил, возмущенный устаревшим механизмом работы банка гражданин.

Он отметил, что в результате разрыва деловых отношений заблокировалась зарплатная карта и деньги на ней. Также заблокировали "целевые средства".

"Зарплату снять невозможно, хотя это "целевые средства", заявление один раз написал, потом додумался после выходных позвонить и уточнить статус — мне отвечают "заявка отклонена, уточняйте в отделении", пришел в отделение — оказывается сотрудник не сделал идентификацию… Но это полбеды, хотя вы должны им присылать инструкции, как и что делать в разных операциях, но это полбеды, никто же не звонит и не говорит что отклонена, так же никто не звонил из банка, что счет заблокирован, обнаружил случайно, когда не смог зайти в "Приват24", — написал гражданин.

Он обеспокоен таким отношением государственного банка к своим гражданам во время войны, ведь банк блокирует средства всем, не узнавая о жизненных обстоятельствах людей, которые вынуждены выживать в условиях военного положения.

"Вопрос, а если кто-то находится на войне, командировке в другой стране, других местах, где нет отделения, то им что делать? Что делать тем, кому нужно оплатить кредит? Аренду? Как им выходить из положения? Как видно из всего — отношение банка — это с их стороны, если они виноваты — волокита, бюрократия, если им нужно что-то из клиента — мгновенно", — добавил клиент.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиент ПриватБанка подал в суд из-за блокирования счетов в результате продажи активов на криптовалютной бирже Binance. Известно, на чьей стороне в этих случаях закон.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на мошеннические операции с их счетами. Одному из пострадавших позвонили из банка и сообщили о задолженности в размере 59 059 гривен. Как выяснилось, с кредитной карты незаконно сняли 47 300 гривен двумя транзакциями.

зарплаты ПриватБанк банки банковские карты банковские счета блокирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 На Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из учета

08:00 Денежная помощь для подготовки к зиме для четырех регионов — какие условия

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

07:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:30 Небольшие предприятия по производству дронов не могут бронировать своих работников

07:21 Мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль на фронт — как наказал суд

07:03 Во время жарки пенится масло — что это значит и как избежать

07:01 Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы

06:55 Зарплата и отпуск впечатляют — условия службы в ВСУ для более 5 тысяч заключенных

08:02 На Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из учета

08:00 Денежная помощь для подготовки к зиме для четырех регионов — какие условия

07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

07:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы

07:30 Небольшие предприятия по производству дронов не могут бронировать своих работников

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:21 Мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль на фронт — как наказал суд

07:03 Во время жарки пенится масло — что это значит и как избежать

07:01 Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы

06:55 Зарплата и отпуск впечатляют — условия службы в ВСУ для более 5 тысяч заключенных

06:50 Доллар снова подорожал, а евро и злотый подешевели — курс валют на сегодня

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова