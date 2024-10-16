ПриватБанк заблокировал зарплату украинцу — какие причины

Банковская карта. Фото: privatbank.ua

Государственный "ПриватБанк" разрывает деловые отношения с клиентами во время войны. Украинцы жалуются, что финучреждение не волнует, что блокируется заработная плата и люди остаются без средств к существованию.

Об этом говорится на портале "Минфин".

Читайте также:

Блокировка зарплаты ПриватБанком

Как отметил клиент из Хмельницкой области, банк разорвал с ним деловые отношения, перед этим не отправив ни одного сообщения или не сделав ни одного звонка с требованием предоставить происхождение средств. Мужчина даже не знает причин, почему банк лишил его доступа к собственным деньгам.

На вопрос, с чем связан разрыв сотрудничества, советуют писать письма в банк.

"Вопрос почему и как — пишите письмо в банк, ни в отделении, ни на горячей линии ответить не могут. Такое ощущение, что сейчас 20 век и все пишут друг другу письма и пересылают по почте. Вы еще можете предложить воспользоваться телеграфом или голубиной почтой отправить письмо", — заметил, возмущенный устаревшим механизмом работы банка гражданин.

Он отметил, что в результате разрыва деловых отношений заблокировалась зарплатная карта и деньги на ней. Также заблокировали "целевые средства".

"Зарплату снять невозможно, хотя это "целевые средства", заявление один раз написал, потом додумался после выходных позвонить и уточнить статус — мне отвечают "заявка отклонена, уточняйте в отделении", пришел в отделение — оказывается сотрудник не сделал идентификацию… Но это полбеды, хотя вы должны им присылать инструкции, как и что делать в разных операциях, но это полбеды, никто же не звонит и не говорит что отклонена, так же никто не звонил из банка, что счет заблокирован, обнаружил случайно, когда не смог зайти в "Приват24", — написал гражданин.

Он обеспокоен таким отношением государственного банка к своим гражданам во время войны, ведь банк блокирует средства всем, не узнавая о жизненных обстоятельствах людей, которые вынуждены выживать в условиях военного положения.

"Вопрос, а если кто-то находится на войне, командировке в другой стране, других местах, где нет отделения, то им что делать? Что делать тем, кому нужно оплатить кредит? Аренду? Как им выходить из положения? Как видно из всего — отношение банка — это с их стороны, если они виноваты — волокита, бюрократия, если им нужно что-то из клиента — мгновенно", — добавил клиент.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиент ПриватБанка подал в суд из-за блокирования счетов в результате продажи активов на криптовалютной бирже Binance. Известно, на чьей стороне в этих случаях закон.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на мошеннические операции с их счетами. Одному из пострадавших позвонили из банка и сообщили о задолженности в размере 59 059 гривен. Как выяснилось, с кредитной карты незаконно сняли 47 300 гривен двумя транзакциями.