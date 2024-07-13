Депозиты в Украине — какие вклады выгодны в июле

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле не ожидается значительных изменений в секторе банковских депозитов. Как и в течение всего месяца, будет наблюдаться тенденция развития долгосрочных вкладов.

Об этом рассказал банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 канала.

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Он подчеркнул, что именно долгосрочные вложения обеспечивают клиентам наибольшую доходность. Речь идет о депозитах на срок от 1 до 2,5 лет.

"В то же время активным будет и другой тренд – постепенное сокращение доходности по ультракоротким вкладам, в разных финучреждениях снижение ставок составляет от 1 до 3 процентных пунктов. Почти каждый день комбанки корректируют ставки по таким вкладам. Сейчас можем говорить о том, что средние ставки по непродолжительным вкладам – до 6 месяцев не превышают 12% годовых", — сказал эксперт.

Замотаев уточнил, что частично сохранится стабильность по вкладам на срок от 9 до 12 месяцев. Средние ставки по таким депозитам составят примерно 12-14% годовых.

"Ситуация в сегменте депозитов остается достаточно ожидаемой и прогнозируемой: ставки фактически замерли на время. Однако мы предполагаем, что осенью тренд к популяризации гривневых вкладов от 1 года и выше наберет еще больших оборотов", — прогнозирует банкир.

Самые выгодные депозиты

По словам банкира, снижение "веса" гривны по отношению к доллару на 4% в апреле-мае почти не повлияло на сегмент валютных вкладов. К началу июля средние ставки по депозитам в долларах остались почти неизменными на уровне 1,8% годовых.

"Похожая картина и в сегменте вкладов в евро - здесь ставки варьируются от 1,4% до 1,6% годовых. То есть развитие вкладов в иностранной валюте находится в состоянии анабиоза: ставки остаются почти без изменений уже несколько месяцев, а прирост новых вкладчиков начала года не превышает всего-навсего 1%," — уточнил банкир.

По словам Замотаева, чистая прибыль по гривневым вкладам останется без изменений и будет составлять примерно 4-5%, что достаточно привлекательно для новых вкладчиков.

Что еще нужно знать

Напомним, в государственном "ПриватБанке" решили до конца текущего года продать потребительские кредиты клиентов прошлых лет. В планах распродать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму долга 4,8 млрд гривен.

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