Депозиты в ПриватБанке — что не так с условиями возврата вкладов

Человек держал две купюры по одной тысяче гривен. Фото: УНИАН

Во время войны наследование банковских депозитов становится все более распространенным явлением. Однако иногда получить депозит умершего человека - очень трудная задача. Например, клиент "ПриватБанка" пожаловался, что банк игнорирует все требования по выдаче денег человека, которого уже нет в живых.

Что произошло

Сообщение об этом появилось на портале "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

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Так, украинец в своем сообщении от 14 февраля сетует на то, что госфинучреждение игнорирует письма от нотариуса еще с 2024 года. Всего в банк было отправлено три письма о получении депозита по наследству.

Скриншот. Фото: Минфин

"ПриватБанк просто игнорирует. Это полный беспредел в государственном банке", — говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на сейчас банк так и не отреагировал на жалобу клиента.

Аренда банковских ячеек — сколько стоит в Украине

Услугой, как правило, пользуются украинцы, которые запланировали отправиться в длительное путешествие. Они могут отдать ценные вещи и деньги на хранение в банк, чтобы не переживать за то, что их похитят из квартиры или дома.

Ячейки бывают разных габаритов, поэтому в них можно хранить деньги, важные документы, ценные украшения и так далее. Аренда такого ящика, в принципе, стоит не слишком дорого. Например, "ПриватБанк" требует от клиентов за хранение их вещей от 9 до 25 грн в сутки, плюс ежемесячное обслуживание счета "Ключ доступа" 300 грн.

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Тем временем в приложении Monobank появилось полезное обновление. Так, пользователи Apple смогут проходить авторизацию благодаря привязке к персональной учетной записи.None - фото 1 Изображение виджетNone - фото 1 Изображение виджет