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Главная Финансы Деньги от UNHCR в августе: где дают выплаты тем, кому 60+

Деньги от UNHCR в августе: где дают выплаты тем, кому 60+

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 08:00
Выплаты от UNHCR до 12 300 грн: где доступны пожилым людям в августе
Пожилые женщины в городе. Фото: Новини.LIVE

В конце августа 2026 года в одном из северных городов граждане смогут принять участие в программе поддержки от UNHCR Украина, представляющей The UN Refugee Agency. Программа предусматривает предоставление финансовой помощи в размере до 12 300 грн лицам, относящимся к наиболее уязвимым категориям. В частности, речь идет о пожилых гражданах и лицах с инвалидностью.

О том, где открылась регистрация для оформления выплат, рассказывают Новини.LIVE.

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Где и кому доступна денежная помощь от UNHCR в августе

Согласно опубликованной информации организаторов, воспользоваться правом на получение финансовой помощи по новым критериям в рамках плана гуманитарных нужд и реагирования могут жители города Чернигова.

К подаче заявок приглашаются следующие категории граждан:

  1. Домохозяйства, которые за последние 45 дней были эвакуированы в связи с угрозой жизни/здоровью;
  2. Семьи, находящиеся в длительном перемещении (до шести месяцев);
  3. Домохозяйства, вернувшиеся на прежние адреса после вынужденного выезда за границу (не ранее чем через три месяца и не позднее чем через один год) или после выезда в другие области.

Согласно программе УВКБ ООН, граждане смогут получить два вида финансовой помощи в зависимости от ситуации: 10 800 и 12 300 грн.

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Также важно соответствовать следующим требованиям:

  • необходимо, чтобы совокупный доход не превышал 8 300 грн на каждого члена семьи ежемесячно;
  • на право на выплаты будут влиять: близость к фронту, условия проживания, уязвимость (пожилые люди, граждане с инвалидностью, многодетные семьи).

Как подать заявку на участие в программе помощи

Граждане, соответствующие условиям и желающие получить денежную помощь от The UN Refugee Agency, должны заполнить специальную онлайн-форму.

Однако, по словам организаторов, речь идет лишь о предварительной регистрации. Тогда как окончательное решение о выплатах будет принимать специалист фонда.

С теми, кто будет соответствовать требованиям, дополнительно свяжутся по телефону для назначения личной встречи.

"Заполнение анкеты не означает регистрацию. С теми, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации", — говорится в сообщении.

Заранее необходимо собрать следующий пакет документов (оригиналы):

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку ВПЛ/другое подтверждение о перемещении;
  • свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты карты (IBAN);
  • документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом действует программа Эстонского совета по делам беженцев, предусматривающая предоставление финансовой помощи эвакуированным семьям в одном из прифронтовых регионов Украины. В ее рамках каждому члену домохозяйства выплатят по 12 300 грн (за три месяца).

Также Новини.LIVE писали, что в августе реализует программу поддержки Международный комитет Красного Креста. Он проводит регистрацию на получение помощи на зиму в одной из северных областей. Граждане могут получить денежную помощь в размере 19 400 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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