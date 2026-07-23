Деньги от UNHCR Ukraine: кому и где доступны выплаты до 12 300 грн

Женщина с планшетом, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года UNHCR Ukraine, являющаяся представительством Агентства ООН по делам беженцев в Украине, открыла возможность регистрации в электронной очереди на получение денежной помощи еще в одном городе, подвергающемся обстрелам со стороны РФ. В рамках программы граждане смогут получить до 12 300 грн.

Об этом сообщает пресс-служба организации, передают Новини.LIVE.

Кому и где предоставляется денежная помощь от UNHCR Ukraine

По информации организаторов, регистрация на выплаты от Агентства ООН по делам беженцев вновь доступна для жителей Одессы. Рассчитывать на помощь смогут уязвимые категории граждан, вынужденно покинувшие свои дома во время войны. А именно:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

беженцы, вернувшиеся на родину.

Принять участие в программе помощи могут домохозяйства со следующими сроками перемещения:

переехали в связи с военными угрозами или вынужденной эвакуацией, получили статус ВПЛ в течение 45 дней; переселились и имеют статус переселенца в период от 46 дней до полугода в связи с военными угрозами, обстрелами или обязательной эвакуацией; Вернулись домой после перемещения по Украине, вызванного боевыми действиями (после 24.02.2022 года); Из-за военных действий покинули постоянное место жительства и вернулись из-за границы, однако не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад).

Обязательное требование — соблюдение социально-экономического критерия. Речь идет о сумме среднемесячного дохода, которая на одного человека в семье не должна превышать 8 300 грн.

Согласно правилам программы, каждый член семьи в зависимости от ситуации получит по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на три месяца) или 12,3 тыс. грн (4,1 тыс. грн).

Как подать заявку и какие документы требуются

По информации организации, прием в Одессе будет осуществляться по живой очереди и по предварительной онлайн-регистрации.

Гражданам необходимо собрать пакет документов (на каждого члена семьи):

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

номер телефона.

«Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Одесса. Окончательное решение о выплате принимается только после личной беседы со специалистом фонда», — говорится в сообщении.

После этого отобранных граждан пригласят в офис, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а (график работы: пн — пт с 9:00 до 17:30).



Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из прифронтовых городов смогут оформить денежную помощь. Речь идет о Запорожье, где действует программа, реализуемая при финансовой поддержке правительства США. Она рассчитана на социально уязвимые семьи. В ее рамках граждане получат сумму в размере 10 800 грн на каждого человека.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле Эстонский совет по делам беженцев принимает заявки на денежную помощь еще в одной общине. Регистрация на получение выплат доступна для одиноких пожилых людей и граждан с инвалидностью или хроническими заболеваниями.