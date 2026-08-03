Деньги от Каритас: где украинцы могут получить грант до 38 000 грн

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" продолжает работать в одной из прифронтовых областей, оказывая поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома в опасных районах. Программа предусматривает предоставление аграрных грантов на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

О том, где можно получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто и где из числа ВПЛ получит помощь от Каритас

Как отмечают организаторы, воспользоваться возможностью оформления финансовых грантов на деятельность в аграрной сфере могут жители ряда территориальных громад Днепропетровской области.

"Каритас Каменское" начинает предоставление агрогрантов на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц. Прием заявок осуществляется для жителей Боровковского, Водянского и Заречанского старостинских округов Верхнеднепровской территориальной громады", — говорится в сообщении.

Программа поддержки доступна для семей, имеющих статус внутренне перемещенных лиц. Однако помощь будет предоставлена только тем домохозяйствам, которые находятся в социальном и экономическом уязвимом положении, в частности:

Многодетные семьи; Люди с инвалидностью или хроническими/серьезными заболеваниями; Одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей; Безработные лица в возрасте 50+; Одинокие пожилые люди; Беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.

Размер денежной помощи и контакты

Граждане, которые присоединятся к программе от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины", смогут получить аграрные гранты до 37 800 грн на ведение сельского хозяйства. Условием назначения выплат является предоставление отчетности.

Поскольку денежная помощь от благотворителей является целевой, средства можно использовать исключительно на покупку следующих товаров:

мотоблоки, культиваторы и навесное оборудование;

зерноизмельчители, корморезки;

комбикормы и зерно для сельскохозяйственной птицы;

куры-несушки;

автоклавы;

емкости для запасов воды.

Все подробности о возможности оформления гранта можно уточнить по номерам горячей линии (пн–пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

В фонде добавили, что проект "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" реализуется "Каритас Украины" благодаря поддержке американского народа через правительство Соединенных Штатов.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в трех регионах Украины действует программа помощи, реализуемая при финансовой поддержке Норвежского совета по делам беженцев. В ее рамках будут предоставляться выплаты в течение трех месяцев в размере 4 100 грн. Средства доступны жителям областей: Днепропетровской, Донецкой и Харьковской.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы смогут оформить финансовую помощь на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо на зиму в размере от 9 200 до 19 400 грн. Речь идет о предоставлении выплат от государства и международных фондов. Подавать заявки следует в Пенсионный фонд и местные органы власти.