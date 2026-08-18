Деньги на зиму: где дают людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 31 декабря 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" будет реализовывать программу поддержки наиболее уязвимых домохозяйств из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в рамках подготовки к зимнему периоду. Получить выплаты на покупку твердого топлива или на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) смогут жители еще одного украинского региона.

О том, где еще стала доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому предоставят помощь для подготовки к зиме

По информации организаторов, речь идет о реализации проекта "Гибридная энергетическая независимость для обеспечения зимней устойчивости критической инфраструктуры в Украине" в Днепропетровской области на базе местного отделения БФ "Каритас Донец".

В фонде пояснили, что впереди зима, когда тепло в доме станет не только вопросом комфорта, но и основной потребностью и составляющей безопасности. Особенно это касается граждан, которых война вынудила покинуть дома, переехать в другой регион и адаптироваться к новым условиям. Учитывая это, благотворители планируют усилить работу по обеспечению финансовыми ресурсами особо уязвимых групп граждан.

"До 31 декабря 2026 года наша команда будет работать над тем, чтобы поддержать наиболее уязвимые домохозяйства внутренне перемещенных лиц и помочь им подготовиться к зимнему периоду", — говорится в сообщении.

В рамках проекта гражданам будет предоставлено:

Финансовую помощь на покупку топлива для отопления;

Денежную помощь на оплату коммунальных услуг, в частности услуг теплоснабжения.

Соответствующая поддержка направлена на домохозяйства, в которых есть хотя бы одна из следующих категорий уязвимости:

Граждане с инвалидностью I и II групп; Одинокие пожилые люди в возрасте от 60 лет; Многодетные семьи, в которых трое и более детей до 18 лет; Одинокие отцы или матери; Тяжелобольные люди, которым требуется длительное и дорогостоящее лечение, что подтверждается документально; Беременные женщины, кормящие матери и семьи с детьми до трех лет.

Где именно доступна помощь и контакты

Как отмечается, проект "Гибридная энергетическая независимость для обеспечения зимней устойчивости критической инфраструктуры в Украине" охватит несколько громад Днепропетровской области:

Томаковскую;

Богдановскую;

Терновскую.

Его реализуют совместно благотворительный фонд "Каритас Донецк" в партнерстве с немецкой благотворительной организацией Diakonie Katastrophenhilfe. Контакты фонда для получения консультаций по вопросам оформления помощи:

адрес: Днепр, ул. Гостомельская, 5;

номер телефона: 098 665 7388.

В фонде подчеркнули, что убеждены в том, что своевременно оказанная поддержка не только поможет справиться с насущными нуждами, но и вернет людям чувство уверенности и защищенности в сложное время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе БФ "Рокада", оказывающий помощь внутренним переселенцам, работает сейчас в одной из северных областей Украины. Программа поддержки предусматривает выплаты гражданам из уязвимых групп, в частности пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали, что в конце лета перемещенным из-за войны домохозяйствам из числа уязвимых категорий доступна международная финансовая помощь. Речь идет о начислении выплат в размере до 12 800 грн. Такая возможность открыта для жителей города Винница.