Деньги на снаряжение: военным выплачивают до 50 000 гривен

Военнослужащий ВСУ. Фото: 56-я отдельная мотопехотная бригада

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Некоторые военнослужащие могут получить от громады единовременную помощь на снаряжение и технические средства. В 2026 году выплаты составляют 20 000, 30 000 или 50 000 гривен. Размер зависит от того, принимал ли военнослужащий участие в боевых действиях и получал ли он такую помощь ранее. Обратиться за выплатой могут сами военные или совершеннолетние члены их семей.

Кто имеет право на выплату, сколько можно получить и какие документы нужно подать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Центр предоставления административных услуг Ивано-Франковска.

Кто может получить помощь

Право на помощь имеют военнослужащие, которые:

зарегистрированы на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады не позднее 30 июня 2025 года;

или переместились с временно оккупированной территории Украины, фактически проживают в громаде и имеют действующую справку ВПЛ, выданную в Ивано-Франковской городской территориальной общине, о постановке на учет не позднее 30 июня 2025 года.

Размер помощи зависит от конкретной ситуации.

Кто получит 50 000 гривен

Такую помощь могут получить люди, которые в 2025 или 2026 году принимали или принимают непосредственное участие в боевых действиях, на момент обращения продолжают военную службу и ранее не получали пособие на снаряжение в размере 50 000 гривен или в общей сложности 20 000 и 30 000 гривен.

Кому выплатят 20 000 гривен

Выплата предусмотрена для тех, кто в 2026 году проходит действующую военную службу, кроме срочной, и не получал такую помощь в предыдущие годы.

Кто может рассчитывать на 30 000 гривен

На эту выплату могут претендовать военнослужащие, которые в 2024–2026 годах уже получили пособие на снаряжение в размере 20 000 гривен, а в 2025 или 2026 году принимали или принимают участие в боевых действиях.

При этом на момент обращения они должны находиться на военной службе и ранее не получать помощь именно в размере 30 000 гривен.

Где оформить выплату

Подать документы можно:

в главном офисе ЦНАП Ивано-Франковска по адресу: ул. Независимости, 9;

в территориальных подразделениях ЦНАП;

на удаленных рабочих местах администраторов ЦНАП.

Документы может подать как сам военнослужащий, так и совершеннолетний член его семьи.

Какие документы необходимы

Для всех трех видов помощи — 20 000, 30 000 и 50 000 гривен — требуется базовый пакет документов:

заявление установленной формы;

копия паспорта военнослужащего;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий регистрацию в общине не позднее 30 июня 2025 года;

для ВПЛ — действующая справка ВПЛ, выданная соответствующим населенным пунктом, о постановке на учет не позднее 30 июня 2025 года;

реквизиты банковского счета военнослужащего.

Далее пакет документов зависит от того, на какую именно выплату претендует военнослужащий.

Если речь идет о 50 000 гривен

Дополнительно необходимо подтвердить участие в боевых действиях в 2025 или 2026 году и пребывание на военной службе в 2026 году. Для этого подаются:

справка о непосредственном участии в боевых действиях;

справка о пребывании на военной службе в 2026 году.

Если речь идет о 20 000 гривен

Достаточно приложить справку о прохождении военной службы в 2026 году. Она должна подтверждать, что человек проходит действительную военную службу, кроме срочной.

Если речь идет о 30 000 гривен

Здесь также необходимо подтвердить участие в боевых действиях в 2025 или 2026 году и пребывание на службе в 2026 году. Поэтому к базовому пакету документов добавляются:

справка о непосредственном участии в боевых действиях;

справка о пребывании на военной службе в 2026 году.

Важный нюанс для всех трех выплат

Независимо от того, на какую сумму помощи претендует военнослужащий — 20 000, 30 000 или 50 000 гривен, при обращении необходимо предоставить оригинал справки о пребывании на военной службе в 2026 году. При этом справка должна быть выдана не ранее, чем за один месяц до дня подачи документов.

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