Деньги на школьные принадлежности: благотворители объявили о новой выплате на детей

Первоклассники, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

До начала учебного года осталось совсем немного времени, а вместе с ним приближаются и традиционные покупки к школе. Чтобы поддержать детей из уязвимых категорий, благотворители открыли прием заявок на получение выплат в размере до 2 000 гривен на школьные нужды. Это могут быть канцелярские товары, рюкзаки, школьная одежда, обувь или другие необходимые вещи, которые помогут подготовиться к 1 сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на благотворительный фонд GRP HELP.

В фонде хотят поддержать детей, которые из-за сложных жизненных обстоятельств нуждаются в помощи. При этом помощь будет оказываться не деньгами, а в виде определённых вещей, которые для детей приобретут благотворители.

Кто может получить помощь

Подать заявку могут семьи или законные представители детей, относящихся к следующим категориям:

внутренне перемещенные лица, которые выехали с территорий активных боевых действий или продолжают там проживать;

малообеспеченные семьи;

дети с инвалидностью или серьезными проблемами со здоровьем;

дети-сироты.

Как работает программа

Для участия необходимо заполнить специальную анкету, подготовить фотографию ребенка и написанное от его имени письмо с кратким рассказом о себе. В письме нужно указать имя, возраст и перечень вещей, которые больше всего нужны для школы. Также к заявке обязательно прилагаются документы, подтверждающие принадлежность к одной из перечисленных категорий.

После проверки информации письма детей публикуют на официальной странице фонда в Instagram. Именно там благотворители выбирают, кому хотят помочь, после чего самостоятельно покупают необходимые вещи и отправляют их по почте непосредственно семье.

Что нужно знать заявителям

Количество участников программы ограничено. При этом организаторы планируют помочь максимально возможному количеству детей.

После получения посылки семья должна сделать фотоотчет и отправить его благотворительному фонду. Это является обязательным условием участия в программе.

Как подать заявку

Зарегистрироваться нужно через специальную онлайн-форму. Стоит учесть, что форма может быть закрыта досрочно, если организаторы наберут максимально допустимое количество заявок или истечет срок их приема. Поэтому семьям, соответствующим условиям программы, рекомендуют не откладывать подачу документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы в Черниговской области могут получить единовременную денежную помощь от благотворительного фонда «Каритас Чернигов» при поддержке правительства США. Программой предусмотрена выплата 12 300 гривен на каждого члена семьи для переселенцев, соответствующих условиям.

Также Новини.LIVE сообщали, что для украинцев открыта запись на денежную помощь от УВКБ ООН. Уязвимые категории граждан, соответствующие условиям программы, могут получить выплаты в размере 10 800 или 12 300 гривен после прохождения регистрации и личного собеседования.