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Деньги на дрова от Каритас: кто имеет право и перечень документов

12 августа 2026 08:00
Женщина держит дрова и деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
Ксения Симонова
Редактор экономических новостей

Крупнейшая в стране благотворительная сеть "Каритас Украины" продолжает оказывать финансовую поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переехать в другие регионы. В рамках программы помощи наиболее уязвимые категории граждан смогут получить выплаты, которые можно будет потратить на обеспечение отопительного периода 2026/27 годов.

О том, где именно открыта такая возможность, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и где может оформить помощь на зимний период

По информации организаторов, воспользоваться возможностью стать участником программы помощи могут жители населенных пунктов Полтавской области. БФ "Каритас Полтава" в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" ежедневно приглашает жителей различных громад для регистрации на получение выплат. В частности, 12 августа такая возможность открыта для домохозяйств в сельской местности Омельницкой громады.

Речь идет о регистрации для оформления денежной помощи на зимний период 2026/27 годов, которую можно будет использовать:

  • для оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги;
  • для приобретения твердого топлива (дрова, уголь или брикеты для обогрева жилья).

За помощью могут обратиться домохозяйства из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если члены семьи принадлежат к уязвимым группам:

  1. Пожилые люди (60+);
  2. Лица с инвалидностью (1, 2 группа);
  3. Граждане с инвалидностью с детства;
  4. Одинокие матери/отцы или опекуны несовершеннолетних детей;
  5. Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет;
  6. Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей;
  7. Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические и психические возможности и требующими дорогостоящего лечения.

В целом заявители должны соответствовать одновременно нескольким требованиям:

  • иметь статус внутренне перемещенного лица;
  • временно проживать в Полтавском регионе (с. Омельник);
  • относиться к одной из категорий уязвимости;
  • не получать аналогичной помощи в 2026 году;
  • доход ниже 8 422 грн на одного человека.

Правила регистрации и необходимые документы

Семьи, отвечающие всем вышеперечисленным требованиям, могут обратиться за оформлением выплат от благотворительной сети "Каритас Украины" 12 августа по адресу: с. Омельник, ул. Центральная, 67.

Для регистрации заявители должны предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина (оригинал);
  • идентификационный код (оригинал);
  • справку о статусе внутренне перемещенного лица;
  • банковский счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справку о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7;
  • справку о печном отоплении или коммунальных услугах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе жители ряда областей могут получить финансовую помощь в размере до 20 000 долларов. Речь идет о регистрации в программе поддержки экономической устойчивости Украины, которая реализуется в Киеве и Киевской области, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях. Финансовые гранты доступны тем, чья предпринимательская деятельность пострадала во время войны.

Также Новини.LIVE писали, что летом действует проект MESH, предусматривающий оказание финансовой помощи громадам в регионах с высоким уровнем риска. Его реализуют при поддержке UHF. В рамках проекта предусмотрено предоставление двух видов выплат, в частности на запуск и развитие собственного дела. Размер грантов будет достигать 31 900 грн.