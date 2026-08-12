Деньги на дрова от Каритас: кто имеет право и перечень документов

Женщина держит дрова и деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Крупнейшая в стране благотворительная сеть "Каритас Украины" продолжает оказывать финансовую поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переехать в другие регионы. В рамках программы помощи наиболее уязвимые категории граждан смогут получить выплаты, которые можно будет потратить на обеспечение отопительного периода 2026/27 годов.

О том, где именно открыта такая возможность, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и где может оформить помощь на зимний период

По информации организаторов, воспользоваться возможностью стать участником программы помощи могут жители населенных пунктов Полтавской области. БФ "Каритас Полтава" в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" ежедневно приглашает жителей различных громад для регистрации на получение выплат. В частности, 12 августа такая возможность открыта для домохозяйств в сельской местности Омельницкой громады.

Речь идет о регистрации для оформления денежной помощи на зимний период 2026/27 годов, которую можно будет использовать:

для оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги;

для приобретения твердого топлива (дрова, уголь или брикеты для обогрева жилья).

За помощью могут обратиться домохозяйства из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если члены семьи принадлежат к уязвимым группам:

Пожилые люди (60+); Лица с инвалидностью (1, 2 группа); Граждане с инвалидностью с детства; Одинокие матери/отцы или опекуны несовершеннолетних детей; Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет; Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей; Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические и психические возможности и требующими дорогостоящего лечения.

В целом заявители должны соответствовать одновременно нескольким требованиям:

иметь статус внутренне перемещенного лица;

временно проживать в Полтавском регионе (с. Омельник);

относиться к одной из категорий уязвимости;

не получать аналогичной помощи в 2026 году;

доход ниже 8 422 грн на одного человека.

Правила регистрации и необходимые документы

Семьи, отвечающие всем вышеперечисленным требованиям, могут обратиться за оформлением выплат от благотворительной сети "Каритас Украины" 12 августа по адресу: с. Омельник, ул. Центральная, 67.

Для регистрации заявители должны предоставить следующие документы:

паспорт гражданина (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справку о статусе внутренне перемещенного лица;

банковский счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7;

справку о печном отоплении или коммунальных услугах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе жители ряда областей могут получить финансовую помощь в размере до 20 000 долларов. Речь идет о регистрации в программе поддержки экономической устойчивости Украины, которая реализуется в Киеве и Киевской области, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях. Финансовые гранты доступны тем, чья предпринимательская деятельность пострадала во время войны.

Также Новини.LIVE писали, что летом действует проект MESH, предусматривающий оказание финансовой помощи громадам в регионах с высоким уровнем риска. Его реализуют при поддержке UHF. В рамках проекта предусмотрено предоставление двух видов выплат, в частности на запуск и развитие собственного дела. Размер грантов будет достигать 31 900 грн.