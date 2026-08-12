Деньги на дрова от Каритас: кто имеет право и перечень документов
Крупнейшая в стране благотворительная сеть "Каритас Украины" продолжает оказывать финансовую поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переехать в другие регионы. В рамках программы помощи наиболее уязвимые категории граждан смогут получить выплаты, которые можно будет потратить на обеспечение отопительного периода 2026/27 годов.
О том, где именно открыта такая возможность, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто и где может оформить помощь на зимний период
По информации организаторов, воспользоваться возможностью стать участником программы помощи могут жители населенных пунктов Полтавской области. БФ "Каритас Полтава" в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" ежедневно приглашает жителей различных громад для регистрации на получение выплат. В частности, 12 августа такая возможность открыта для домохозяйств в сельской местности Омельницкой громады.
Речь идет о регистрации для оформления денежной помощи на зимний период 2026/27 годов, которую можно будет использовать:
- для оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги;
- для приобретения твердого топлива (дрова, уголь или брикеты для обогрева жилья).
За помощью могут обратиться домохозяйства из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если члены семьи принадлежат к уязвимым группам:
- Пожилые люди (60+);
- Лица с инвалидностью (1, 2 группа);
- Граждане с инвалидностью с детства;
- Одинокие матери/отцы или опекуны несовершеннолетних детей;
- Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет;
- Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей;
- Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические и психические возможности и требующими дорогостоящего лечения.
В целом заявители должны соответствовать одновременно нескольким требованиям:
- иметь статус внутренне перемещенного лица;
- временно проживать в Полтавском регионе (с. Омельник);
- относиться к одной из категорий уязвимости;
- не получать аналогичной помощи в 2026 году;
- доход ниже 8 422 грн на одного человека.
Правила регистрации и необходимые документы
Семьи, отвечающие всем вышеперечисленным требованиям, могут обратиться за оформлением выплат от благотворительной сети "Каритас Украины" 12 августа по адресу: с. Омельник, ул. Центральная, 67.
Для регистрации заявители должны предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина (оригинал);
- идентификационный код (оригинал);
- справку о статусе внутренне перемещенного лица;
- банковский счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справку о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7;
- справку о печном отоплении или коммунальных услугах.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе жители ряда областей могут получить финансовую помощь в размере до 20 000 долларов. Речь идет о регистрации в программе поддержки экономической устойчивости Украины, которая реализуется в Киеве и Киевской области, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях. Финансовые гранты доступны тем, чья предпринимательская деятельность пострадала во время войны.
Также Новини.LIVE писали, что летом действует проект MESH, предусматривающий оказание финансовой помощи громадам в регионах с высоким уровнем риска. Его реализуют при поддержке UHF. В рамках проекта предусмотрено предоставление двух видов выплат, в частности на запуск и развитие собственного дела. Размер грантов будет достигать 31 900 грн.
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