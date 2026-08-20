Деньги на дрова от Каритас: где доступна помощь для пенсионеров

Человек держит гривневую купюру. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

20 августа 2026 года в одном из украинских регионов представители фонда "Каритас Украины", входящего в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире, открыли регистрацию на программу поддержки домохозяйств в рамках подготовки к отопительному сезону. Речь идет о предоставлении средств на закупку твердого топлива или оплату предстоящих счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

О том, кто и где может подать заявки, сообщают Новини.LIVE.

Где стартует регистрация на денежную помощь к зиме

Как отмечается, реализация проекта, призванного обеспечить зимнюю устойчивость домохозяйств, охватила Полтавский регион. В частности, в четверг подать заявки на назначение выплат смогут жители сельской местности Коломацкой территориальной громады.

Денежную помощь можно будет направить на покрытие расходов в зимний период на коммунальные услуги. Также выплаты можно будет использовать тем, у кого нет централизованного отопления, на покупку:

дров;

угля;

пеллет;

брикетов.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" начинает регистрацию на получение денежной помощи на оплату коммунальных услуг и твердого топлива на зимний период 2026/27 годов", — говорится в сообщении.

Принять участие в проекте поддержки смогут домохозяйства из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при наличии одного из следующих критериев уязвимости:

Граждане с инвалидностью (I–II группа и инвалидность с детства); Пожилые люди от 60 лет; Одинокие матери и отцы, опекуны несовершеннолетних детей; Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до 3 лет; Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей; Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические/психические возможности и требующими дорогостоящего лечения; Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Граждане смогут претендовать на выплаты при одновременном соблюдении следующих важных условий:

наличие статуса внутреннего переселенца;

проживание на территории Коломацкой территориальной громады;

доход семьи на каждого человека не превышает 8 422 грн;

домохозяйство не получало аналогичную поддержку в 2026 году.

Куда обращаться за помощью и список документов

По данным организаторов, если семьи соответствуют вышеперечисленным условиям, они могут подать запрос на оформление денежной помощи в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Прием заявок будет проходить с 11:00 20 августа 2026 года по адресу: Коломацкая территориальная громада, ул. Центральная, 50 (Дом культуры).

Граждане должны позаботиться о наличии следующих документов (оригиналов):

паспорт и идентификационный код;

справка о статусе внутренне перемещенного лица;

банковский счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справка о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7;

справка о наличии печного отопления в жилье, коммунальных услуг.

Уточнить детали относительно возможности подачи заявки на зимние выплаты можно по следующему контактному номеру телефона:

+3 8 050 888 70 29.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце лета 2026 года перемещенные вследствие войны домохозяйства из числа уязвимых групп могут получить международную финансовую помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в размере до 12 800 грн. Такой возможностью наделены жители Винницы.

Также Новини.LIVE писали, что в августе внутренние переселенцы могут получить от БФ "Рокада" денежную помощь. Программа финансовой поддержки предусматривает предоставление средств гражданам уязвимых категорий, в частности пожилым людям и лицам с инвалидностью, проживающим в одном из северных регионов Украины.