Выплаты на зиму: кто получит денежную помощь около 20 000 грн

Человек, держащий дрова, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Жителям одной из городских территориальных громад выплатят около 20 000 на твердое печное топливо в рамках подготовки к предстоящей зиме. Известно, кто и как может зарегистрироваться на предоставление денежной помощи по соответствующей программе уже сейчас.

О том, кому предусмотрено право на выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто получит денежную помощь на зиму в около 20 000 грн

До 17 августа 2026 года жители Сумской ГТГ могут подать заявки на программу помощи по подготовке населения к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Материальная помощь предусмотрена на покупку твердого печного бытового топлива в Сумах для домохозяйств, в которых отсутствует централизованное отопление.

В рамках программы единовременную выплату получат наиболее уязвимые категории граждан. Выплаты на холодный период будут предоставлены в порядке приоритетности в зависимости от категории. В списке:

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Субсидианты, получавшие помощь на покупку твердого топлива; Льготники, которым оказывалась помощь на печное бытовое топливо; Одинокие нетрудоспособные граждане пенсионного возраста; Матери или родители, не состоящие в браке, или в случае смерти одного из родителей, которым оказывается помощь для одиноких; Граждане, получающие выплаты при рождении ребенка; Многодетные семьи; Лица с инвалидностью и члены их семей, а также домохозяйства, где есть дети с инвалидностью; Семьи со статусом внутренне перемещенной; Детдома семейного типа; Приемные семьи.

Какой механизм выплат и как получить помощь

Правила программы предусматривают возможность обращения жителей с заявлениями на оформление выплат на твердое топливо до 17 августа 2026 года.

Размер денежной помощи на новый отопительный сезон будет составлять 19 400 грн. Средства будут выплачены единовременно по такой приоритетности:

для домохозяйств, где есть наибольшее количетво уязвимых лиц;

для домохозяйств, члены которого имеют хотя бы одну категорию уязвимости (при наличии финансирования);

для домохозяйств, члены которого не относятся ни к одной категории уязвимости (если будет хватать средств).

"Оформить помощь можно в департаменте и на отдаленных рабочих местах", — говорится в сообщении.

Подробности о процедуре предоставления выплат можно уточнить по номерам телефонов:

788-888 (многоканальный);

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о помощи до 5 000 долларов от Чехии. Речь идет о реализации проекта, реализуемого при финподдержке американского народа. В его рамках предоставят средства на микробизнес в Харьковской области. Выплаты будут доступны ветеранам, у которых уже есть предприятия, уволенные со службы после 24 февраля 2022-го.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Николаеве стартовала регистрация на выплаты от УВКБ ООН. Заявки на помощь могут теперь подавать граждане со статусом внутренне перемещенного лица и беженца. В частности, переселенцам, переместившимся до 45 дней, выплатят по 12 300 грн.