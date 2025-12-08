Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Финансы Деньги многодетным семьям — когда выплаты придется вернуть

Деньги многодетным семьям — когда выплаты придется вернуть

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:00
Излишне полученная социальная помощь — что это значит
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Граждане, которые пользуются льготами и социальной помощью, вынуждены будут вернуть государству выплаченные средства. Речь идет о ситуации, когда деньги будут считаться излишне полученными.

Об этом рассказали в Главном управлении ПФУ в Луганской области.

Читайте также:

Подробнее о возврате соцвыплат

Как отметили в ведомстве, это может произойти с гражданами, которые:

  • не уведомили ПФУ или органы социальной защиты об изменении своего имущественного положения;
  • если основания для выплат уже неактуальны.

Например, если многодетная семья скрыла информацию или подала ложные данные, и это повлияло на назначение помощи, привело к чрезмерным выплатам, тогда уполномоченный орган:

  • назовет сумму средств, которые надо вернуть, начиная с месяца назначения помощи;
  • озвучит сроки возврата денег.

Как вернуть излишне выплаченные суммы

Семья, которая получала помощь, может самостоятельно вернуть часть выплат. Также возврат происходит:

  • с согласия получателя — в полном объеме, за счет следующих выплат;
  • по решению уполномоченного органа — путем удержания до 20% ежемесячной суммы назначенной помощи.

Выплаты многодетным семьям в 2025 году

Семьи, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей, считаются многодетными. Государство ежемесячно платит на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет помощь, размер которой составляет 2,1 тысячи гривен, рассказывали ранее в Министерстве социальной политики.

Помощь выплачивается после того, как один из родителей подаст заявление. Сделать это нужно до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Ранее стало известно, что госпомощь при рождении ребенка вырастет до 50 тысяч гривен. Обновленную сумму начнут выплачивать с 1 января 2026 года. Узнавайте также, кому из украинцев выплачивают новую соцпомощь в размере 4,5 тысячи гривен. Сейчас выплаты начисляют большему количеству семей.

выплаты финансовая помощь деньги социальная помощь Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
