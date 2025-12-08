Відео
Головна Фінанси Гроші багатодітним сім`ям — коли виплати доведеться повернути

Гроші багатодітним сім`ям — коли виплати доведеться повернути

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:00
Надміру отримана соціальна допомога — що це означає
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Громадяни, які користуються пільгами та соціальною допомогою, змушені будуть повернути державі виплачені кошти. Йдеться про ситуації, коли гроші вважатимуться надміру отриманими.

Про це розповіли у Головному управлінні ПФУ в Луганській області.

Детальніше про повернення соцвиплат

Як зазначили у відомстві, це може статися з громадянами, які:

  • не повідомили ПФУ або органи соціального захисту про зміну свого майнового стану;
  • якщо підстави для виплат вже неактуальні.

Наприклад, якщо багатодітна сім’я приховала інформацію або подала неправдиві дані, і це вплинуло на призначення допомоги, призвело до надмірних виплат, тоді уповноважений орган:

  • назве суму коштів, які треба повернути, починаючи з місяця призначення допомоги.
  • озвучить строки повернення грошей.

Як повернути надміру виплачені суми

Сім'я, яка отримувала допомогу, може самостійно повернути частину виплат. Також повернення відбувається:

  • за згодою отримувача — у повному обсязі, за рахунок наступних виплат;
  • за рішенням уповноваженого органу — шляхом утримання до 20% щомісячної суми призначеної допомоги.

Виплати багатодітним сім'ям у 2025 році

Сім’ї, які виховують трьох або більше неповнолітніх дітей, вважаються багатодітними. Держава щомісяця платить на третю та кожну наступну дитину віком до шести років допомогу, розмір якої становить 2,1 тисячі гривень, розповідали раніше у Міністерстві соціальної політики

Допомога виплачується після того, як один із батьків подасть заяву. Зробити це потрібно до досягнення дитиною шестирічного віку.

Раніше стало відомо, що держдопомога при народженні дитини зросте до 50 тисяч гривень. Оновлену суму почнуть виплачувати з 1 січня 2026 року. Дізнавайтесь також, кому з українців виплачують нову соцдопомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень. Зараз виплати нараховують більшій кількості родин. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
