Деньги ко Дню Независимости: как получить от 450 до 3100 гривен

Пенсионер на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В августе на счета части украинцев должны поступить дополнительные средства от государства. Однако речь идет не об общей выплате для всех пенсионеров — право на пособие зависит от конкретного статуса человека. Суммы также существенно различаются: одни получат 450 гривен, а для отдельных категорий предусмотрено 3100 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

Кому предусмотрена выплата

Единовременная денежная помощь ко Дню Независимости Украины в 2026 году установлена постановлением Кабинета Министров № 602 от 13 мая 2026 года. Выплату получат определенные законом категории ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины, а также некоторые категории жертв нацистских преследований.

Размер помощи зависит от категории получателя. Наибольшие выплаты составляют:

3100 гривен — лицам с инвалидностью вследствие войны I группы;

2900 гривен — лицам с инвалидностью вследствие войны II группы;

2700 гривен — лицам с инвалидностью вследствие войны III группы;

3100 гривен — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

1000 гривен — участникам боевых действий и некоторым другим категориям, определенным законом;

650 гривен — членам семей погибших ветеранов и погибших защитников и защитниц Украины, а также некоторым другим категориям;

450 гривен — участникам войны и отдельным категориям жертв нацистских преследований.

Получат ли деньги все пенсионеры

Нет, сам факт получения пенсии не является основанием для назначения этой помощи. Выплата привязана не к возрасту человека, а к его статусу. Поэтому обычные пенсионеры по возрасту, не относящиеся к определенным законом категориям, эту разовую помощь не получат.

В то же время пенсионерам, имеющим соответствующий статус, дополнительно обращаться за выплатой не нужно — в большинстве случаев деньги начисляются автоматически.

Когда поступят деньги

Выплату должны произвести до 24 августа 2026 года, то есть ко Дню Независимости Украины. Пенсионеры, состоящие на учете в Пенсионном фонде, получат средства вместе с пенсией на банковский счет или через Укрпочту.

В 2026 году перечень лиц, которым помощь выплачивается автоматически, был расширен. Поэтому большинству получателей не нужно самостоятельно подавать заявления.

Кому все же придется обратиться в Пенсионный фонд

Отдельный порядок предусмотрен для лиц, имеющих право на выплату, но не получающих пенсию, не состоящих на учете в качестве получателей субсидий или льгот и не проходящих военную службу. Такие граждане должны самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд.

Сделать это можно:

лично в сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП;

по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

К заявлению прилагаются документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий соответствующий статус.

Какие сроки нельзя пропустить

Для тех, кто не получил помощь автоматически, крайний срок обращения — 1 октября 2026 года. В то же время для людей, которые приобретут соответствующий статус до 24 августа, но не получат выплату до 1 октября, предусмотрена возможность обратиться за ней в Пенсионный фонд и получить средства до 1 ноября 2026 года.

Поэтому если выплата должна была поступить автоматически, но денег нет, не стоит ждать до конца года.

Что делать, если деньги не поступили

Прежде всего стоит проверить, есть ли в Пенсионном фонде актуальные данные о получателе и подтвержден ли соответствующий статус. Если человек имеет право на пособие, но средства не поступили автоматически, можно обратиться в сервисный центр ПФУ и выяснить причину. Для тех, кто не состоит на учете в качестве пенсионера, получателя субсидии или льготы, основным шагом будет самостоятельная подача заявления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать ежемесячную доплату к пенсии, если нуждаются в постоянном постороннем уходе. В 2026 году такая надбавка составляет 1 038 гривен, но для её оформления необходима медицинская справка, подтверждающая необходимость ухода.

Также Новини.LIVE писали о повышенной пенсии для семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Для отдельных членов семьи выплата может составлять 70% денежного довольствия военнослужащего, а при наличии двух и более детей — 50%.