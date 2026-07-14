Деньги для пострадавших от войны: кто может получить 32 000 грн

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Благотворительная организация "Щедрик" в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту" и при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) открыла регистрацию на получение денежной помощи в размере до 32 000 грн. Получить средства смогут домохозяйства, пострадавшие в результате боевых действий или вынужденного переселения.

О том, кто может оформить финансовую помощь, сообщают Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь в размере до 32 000 грн

Выплаты доступны в рамках проекта "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска", который предусматривает предоставление средств на реализацию и расширение собственного дела.

Денежная помощь рассчитана на домохозяйства, у которых обеспечены основные потребности. Выплаты можно будет потратить на необходимые товары или восстановление прежних источников дохода в сфере несельскохозяйственной деятельности.

Принять участие в проекте смогут граждане, которые:

За последние полгода переместились с оккупированных, прифронтовых территорий или районов ведения активных боевых действий и имеют статус переселенца или подлежали эвакуации;

В течение последних 45 дней кто-то из членов семьи получил травмы в результате обстрелов или погиб;

За предыдущие 45 дней было повреждено жилье, бизнес или утрачена возможность осуществлять самозанятую деятельность из-за атак.

Каковы правила регистрации в программе помощи

Организаторы отмечают, что если у вас есть бизнес-идея или в планах — возобновить собственное дело, то необходимо поспешить заполнить анкету. Список общин и районов, где реализуется проект, а также виды деятельности, на которые распространяется помощь, станут доступны при заполнении онлайн-формы.

При заполнении анкеты заявители получат шанс в рамках проекта "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска" получить финансовую помощь в размере до 31 900 грн.

Однако сам факт прохождения анкетирования еще не может гарантировать предоставление средств.

Полученная информация будет обработана в соответствии с требованиями защиты персональных данных, и в итоге будет принято решение о возможности предоставления финансовой помощи.

Подробности о данном проекте можно узнать по следующим контактным номерам:

0 800 337 845;

073 733 78 45;

099 733 78 45.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что возможность регистрации в программе UNHCR Ukraine открылась для жителей города Белая Церковь Киевской области. Она рассчитана на граждан, которые были вынуждены переместиться во время военного положения. В частности, ВПЛ (за последние 45 дней), которые покинули свои дома из-за угрозы жизни, получат 12 300 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что Каритас-Спес открыл регистрацию на получение финансовой помощи жителям одного из прифронтовых регионов. Предусматривается предоставление двух видов выплат. В частности, денежная помощь в размере 12 300 грн будет предоставлена тяжелораненым гражданам. С момента регистрации должно пройти не более 45 дней.